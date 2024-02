La ventaja con la que Alonso empezará el Mundial respecto a sus rivales por el título

La Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y con ella una nueva opción de Fernando Alonso para ganar su tercer campeonato del mundo. El reto es muy difícil, pero no imposible, y el piloto de Aston Martin sabe que arrancará el Mundial de 2024 en el Gran Premio de Baréin con una ventaja respecto a los que a priori serán sus rivales por el título. El plus del asturiano es psicológico, pues a día de hoy es el único de los cuatro mejores pilotos que no se ha visto envuelto en ninguna polémica durante esta locura de que está siendo el inicio del mes de febrero que ha agitado la pretemporada y también la parrilla.

De hecho, algunos de los pilotos que dejó atrás en la clasificación de 2023 también han sido arrasados por ese tsunami que han sido los primeros siete días del segundo mes del año. Alonso consiguió quedar cuarto después de su última y magistral carrera en el GP de Abu Dabi. Sólo le superaron el campeón del mundo, Max Verstappen, su compañero, Checo Pérez, y Lewis Hamilton.

Estos tres pilotos, directa o indirectamente, han visto su nombre relacionado con algún lío. Bien sea en lo deportivo o por lo que sucede fuera de la pista, los tres mejores de 2023 comenzarán el campeonato con la mosca detrás de la oreja y alguna preocupación extra que no se esperaban. Si vamos por partes, Verstappen podría arrancar su reválida por el título en mitad de todo el escándalo generado en Red Bull por el caso Horner.

Aunque el deseo de la escudería es dejar resuelto este problema incluso antes de la presentación de su nuevo monoplaza (15 de febrero), las acusaciones contra Christian Horner por su comportamiento inapropiado con una empleada han causado un terremoto en el garaje azul. Esto también ha sacudido al holandés, cuyo padre, Jos, ha sido relacionado con una de las personas que destaparon esta situación vivida en Red Bull y por la que el jefe del equipo está siendo investigado internamente.

Checo ante su última oportunidad

En el otro lado del garaje está Checo, que acaba contrato al término de 2024 y se jugará su habitáculo en la mejor escudería de la parrilla en todas y cada una de las 24 carreras. Pese a ser uno de los pilotos más solventes, al mexicano le pudo la presión de estar a la sombra de Verstappen durante buena parte del último campeonato. El ejemplo perfecto es la primera vuelta del GP de México, donde se estrelló contra un muro delante de toda su gente nada más abandonar la línea de meta.

Y dejando a un lado la revolución de Red Bull, cuyas consecuencias podrían empezar a conocerse este viernes tras la declaración de Horner, es turno para el fichaje de la década en la F1. La semana pasada se produjo un anuncio bomba: el anuncio de la marcha de Hamilton de Mercedes en 2025 y su posterior mudanza a Ferrari.

Después de haber ganado siete títulos y haberse puesto a la altura de Michael Schumacher, 2024 será el último año en el que Hamilton correrá con Mercedes y tendrá muy encima a su jefe de equipo durante más de una década, Toto Wolff. El ejecutivo alemán no debe estar muy contento con la decisión del británico y podría empezar a dar galones a su compañero, George Russell, a quien ve como un líder cuando este se marche.

El garaje de Mercedes promete ser caliente durante este año, al igual que el de Ferrari, donde Carlos Sainz vivirá su última temporada y Charles Leclerc la última sin Hamilton. Este Mundial es clave para el equipo italiano. Tras dar buenas sensaciones en las pruebas del tramo final de 2023, en Maranello están convencidos de que pueden dar un golpe de la mesa y luchar por lo más alto.

Uno de los últimos trenes de Alonso pasa por Baréin

Alonso competirá contra un Leclerc «conmocionado» tras enterarse del fichaje de Hamilton, como así se desveló en Italia en las últimas horas y contra un Sainz estupefacto con la última jugarreta del equipo con el que esperaba renovar más allá de este año. Los de Ferrari quedaron quinto y séptimo, pero también serán rivales del asturiano en su búsqueda por dar la última campanada en la F1.