Aston Martin da el salto al mundo de la información con un inesperado patrocinador

El equipo de Fernando Alonso suma y sigue en la tarea de convertirse en el proyecto más esperanzador que se pueda encontrar en la Fórmula 1. Aston Martin ha anunciado este jueves un acuerdo de patrocinio con Financial Times, el medio de comunicación de economía por excelencia en Reino Unido. La escudería tiene origen inglés, al igual que este prestigioso periódico, por lo que se trata de una colaboración estratégica para fomentar el valor de ambas compañías.

Esta unión hará que Aston Martin se siga expandiendo mundialmente, al igual que Financial Times, que aprovechará algunos Grandes Premios para acoger a más clientes. Además, realizarán de la mano una serie de actividades exclusivas a lo largo del Mundial de F1 en las que se ofrecerá información al mundo entero sobre el negocio del automovilismo en el deporte.

Para esta materia prometen «oradores de renombre» que liderarán «algunos de los temas más relevantes de la actualidad», como puede ser el «papel de la tecnología en el deporte» y «la importancia de la representación femenina en el automovilismo». La primera escenificación de este importante acuerdo se verá el próximo 12 de febrero en Silverstone, fecha en la que se presenta el nuevo monoplaza de los británicos, el AMR24, que llevará impresa un logotipo del Financial Times.

El director general comercial y de marketing de Aston Martin, Jeff Slack, mostró su agrado con este nuevo y sorprendente patrocinio en un comunicado del equipo: «Estamos encantados de lanzar una nueva asociación con el Financial Times, una publicación reconocida por su cobertura autorizada de negocios y finanzas globales».

