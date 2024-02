Aston Martin refuerza su proyecto renovando a uno de sus principales patrocinadores

Aston Martin se ha asegurado un año más el impulso económico de uno de sus grandes patrocinadores, NetApp. El equipo de Fernando Alonso seguirá trabajando junto a esta empresa de infraestructura de datos inteligentes y además se convertirán en socios globales a partir del Mundial de 2024 de Fórmula 1. Esta compañía se unió a la escudería británica en el año de su regreso al Gran Circo después de 60 años, 2021.

Ahora se ha confirmado que continuarán juntos y la noticia no puede ser mejor, ya que se trata de una importante fuente de ingresos que fue y seguirá siendo clave en «las operaciones en pista del equipo y en el nuevo campus tecnológico en Silverstone», según afirmó la propia escudería en el anuncio.

Aston Martin Aramco Formula One® Team today announced the renewal of its partnership with @NetApp.

As part of the extension, NetApp becomes our Global Data Infrastructure Partner.

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 5, 2024