Ocon se cruza en el camino de Alonso a Mercedes

La rivalidad entre Esteban Ocon y Fernando Alonso podría tener una nueva entrega próximamente. Los nombres de estos dos pilotos, antiguos compañeros en Alpine, se han colado en la lista de posibles sustitutos de Lewis Hamilton en Mercedes. El siete veces campeón del mundo firmó por Ferrari para el Mundial de 2025 y ahora el equipo de su vida debe encontrar al candidato perfecto para acompañar y potenciar a George Russell.

Mercedes no duda de que el británico con 25 años –26 la temporada que viene– sería un gran líder del garaje, pero tampoco descarta la opción de acompañarle de un piloto veterano del que seguir adquiriendo conocimientos. Este es el planteamiento del jefe del equipo alemán, Toto Wolff, que fruto de la expectación por conocer al relevo de Hamilton fue preguntado por si Alonso, e incluso Max Verstappen están en su lista de candidatos.

«Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría en Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no descartaría nada en absoluto, en ningún momento», respondió Wolff con el anuncio de la marcha de Hamilton todavía caliente.

La ventana de Alonso claramente está abierta, siendo además uno de los dos veteranos de la parrilla que no tiene contrato con su actual equipo, Aston Martin, más allá de 2024. El otro es Valtteri Bottas, una opción que parece prácticamente imposible, pues ya salió de Mercedes en 2022. Por tanto, el abanico se limita al piloto español, bicampeón del mundo. Pero Alonso y toda la parrilla sabe perfectamente de los estrechos vínculos de Ocon con los dirigentes germanos.

El pasado de Ocon en Mercedes

Eso en cuanto a pilotos con muchos años de experiencia. Pero en el caso de que Mercedes opte por dotar de un piloto lleno de juventud y con un futuro prometedor por delante, la lista se abre a más candidatos. Uno de ellos, innegablemente, es Ocon. El piloto de Alpine sigue manteniendo su vínculo con la escudería alemana, que todavía gestiona su carrera, ya que formó parte de su programa de jóvenes pilotos desde 2015.

Además, el deseo de Ocon, cuyo nivel en su primera temporada post Alonso ha sido bastante pobre, es ser campeón del mundo alguna vez en su carrera. Esa opción parece imposible en Alpine, pero sus aspiraciones crecerían exponencialmente en el caso de fichar por Mercedes. «Creo que si trabajo duro y lo hago bien en la pista, llegará mi momento. Un día tendré un coche con el que podré competir por campeonatos y victorias. Estoy deseando que llegue ese momento», afirmó el francés recientemente.

Sin embargo, es complicado pensar que un equipo tan bien gestionado como Mercedes elija a un piloto que en el Mundial de 2023 sólo sumó 58 puntos y quedó duodécimo, incluso por detrás de su compañero, Pierre Gasly (62). Mucho tiene que mejorar Ocon en el siguiente campeonato para ganarse un asiento en la todavía escudería de Hamilton, que pondrá rumbo a Maranello con el objetivo de lograr su octavo título.

Un campeón del mundo pide el fichaje de Alonso

Lo que está claro es que, aunque el proyecto de Aston Martin con Alonso es más que esperanzador, hay muchas voces autorizadas que anhelan el fichaje del asturiano por Mercedes. Uno de ellos es Jacques Villeneuve, campeón del mundo de F1 en 1997 y quien da nombre al circuito donde se disputa el Gran Premio de Canadá. «Fernando Alonso. Eso sería fantástico. También porque no se puede contratar a otro piloto joven como Russell, no en Mercedes», explicó Villeneuve en sus últimas declaraciones.