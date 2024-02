Fernando Alonso abre la puerta a una salida de Aston Martin: «Estoy en una posición privilegiada»

Fernando Alonso habló con la prensa española antes de la presentación del AMR24, el nuevo monoplaza con el que competirá en el Mundial de Fórmula 1. Antes de uno de sus años más ilusionantes, el piloto de Aston Martin se ratificó en que es «el único campeón del mundo sin contrato» en la parrilla y que por eso está en «una posición privilegiada», abriendo la puerta más que nunca a una posible salida de la escudería británica.

«Primero decidiré si quiero seguir más tiempo con la entrega total que exige la F1. Necesito entender lo que quiero hacer y me sentaré con Aston Martin, que son la prioridad, cuando arranquen las primeras carreras y lo analice todo, ahí tomaré una decisión», explicó, para luego dejar claro que no dudará en aceptar una oferta si le convence en términos deportivos.

«Si no llegamos a un acuerdo y quiero seguir, tengo una posición privilegiada, soy atractivo para otros equipos, solo hay un campeón del mundo disponible y soy yo y estoy en una buena posición», afirmó. «De momento no me han preguntado directamente, aunque seguro que hay interés general por saber cuál es mi situación e idea para el futuro, aunque eso sí, el que más interés ha mostrado y casi me pregunta cada semana, es Aston Martin», desveló.

Su prioridad parece ser continuar en Aston Martin, pero en un día tan especial como es el de la presentación de su nuevo coche, Alonso dejó más dudas que nunca sobre su futuro en la F1. «He dado los mejores resultados en los test de pretemporada, comparándolos con otros años, así que supongo que por esa parte podría correr hasta los 48 o los 50… pero veremos si el resto de mí también quiere seguir incluso el año que viene. Ahora mismo podría decir que la cosa está 50-50 porque yo no quiero seguir pilotando por divertirme y cosas así, sino solo si soy capaz de dar el 200% al equipo, así que ya veremos», siguió en declaraciones que recoge Marca.

Alonso habla sobre el AMR24

Y en lo que se refiere al coche, Alonso no cree que su equipo haya «ganado un segundo y pico como el año pasado, porque partíamos de una base un poco pobre y eso solo pasa una vez en la vida, se ganan décimas, y no sé si son suficientes para recortar la distancia con ellos».

«Pero bueno, la temporada será larga, no todo es la primera carrera, esto es un cúmulo de mejoras y quien pueda llevar cada dos carreras una o dos décimas de mejora puede dar paso de gigante, tanto como pasar de pelear por el podio a quedar fuera de la Q3 en la clasificación de los sábados. Me gustaría estar en los puntos en todas las carreras y ojalá lograr la primera victoria verde», tranquilizó.

«Me falta probarlo de nuevo ahora esta semana, y sobre todo hacerlo en pista la semana que viene en Bahrein, pero el coche mejora en todas las áreas, más rápido en velocidad punta y en curvas rápidas, que nos faltaba algo por ahí en 2023. Y esperamos que hayamos podido mantener los puntos fuertes que teníamos: tracción, el cuidado de gomas…», comentó un Alonso que se pegó una buena maratón en el simulador durante sus vacaciones.