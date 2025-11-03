Fernando Alonso se muestra más ambicioso que nunca y ve opciones reales de ser campeón en 2026

Fernando Alonso ya está pensando en el 2026 tras un 2025 para olvidar. A falta de cuatro carreras para acabar una temporada desastrosa, el asturiano mira hacia el futuro, hacia el coche que está construyendo Adrian Newey. En sus últimas declaraciones, el español se muestra muy ilusionado con el proyecto y el buen ambiente que se respira dentro de Aston Martin, a pesar de que no les están acompañando los resultados y son el séptimo coche del Mundial.

El bicampeón del mundo de F1 sueña con volver a lo más alto el año que viene. Alonso reconoce que ve opciones de reales de conquistar su tercer título mundial en 2026. «Nunca he tenido un equipo como el que tengo en Aston Martin», asegura un ilusionado Fernando Alonso al hablar del ambiente que hay en el box del equipo británico. Para el piloto español esto es fundamental de cara a crear un coche ganador para el año que viene.

Esta temporada está siendo desastrosa para los verdes. Fernando está duodécimo en la clasificación de pilotos con 37 puntos, uno menos que Carlos Sainz, undécimo, y cinco más que su compañero de equipo, Lance Stroll (14º). «Desde mi experiencia puedo decir que nunca he tenido un equipo como el que tengo en Aston Martin. Creo que son amigos de verdad, no vienen solo a trabajar el fin de semana. Les sigo durante los parones y van a correr juntos, van a montar en bici juntos, van a hacer canoa juntos, hacen turismo juntos…», empieza diciendo.

«Ese tipo de relación entre los mecánicos del coche 14 es lo que no he visto nunca en mi vida. Puedo sentirlo, cuando llego al box somos una familia», agregó el asturiano en declaraciones recogidas por Sky Sports antes del GP de Brasil de F1, que fue muy claro cuando le preguntaron si veía opciones reales de ganar su tercer Mundial de F1 en 2026: «Absolutamente, sí».

«Significaría todo para mí, para todo el equipo. Creo que tenemos una oportunidad ¿Por qué no? Todos empezamos de cero, tenemos buena gente, buenas instalaciones, hay pasión en el box entre los mecánicos, los ingenieros y los pilotos, así que depende de nosotros. A por ello», concluyó el líder de Aston Martin. Con la llegada de Adrian Newey al equipo se han disparado las ilusiones de cara al 2026, que será el primer coche hecho por el prestigioso ingeniero británico, y Alonso sueña con ser campeón del mundo junto a él.