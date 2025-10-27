Alonso estalla en México: «La gente no hace circuito y la FIA mira hacia otro lado»

Fernando Alonso abandonó este domingo el GP de México después de una mala estrategia de Aston Martin. El asturiano tuvo que retirarse por un problema de fiabilidad relacionado con los frenos y en la vuelta 36 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital mexicana. Fue el quinto abandono del año del piloto y el español salió también a criticar a algunos pilotos en la primera vuelta.

«Mi alerón delantero sufrió daños en la salida, pero no causó ningún problema serio a mi coche porque no tenía prestaciones diferentes por el golpe. Estuve corriendo siempre en tráfico y los frenos siempre estaban por encima de la temperatura. No pude gestionarlo porque el pedal no me habría dejado dar 40 vueltas más y eso que llevábamos manejándolo en las primeras 15. Con el alerón no perdí mucho ritmo», comenzó el bicampeón del mundo.

Fernando Alonso señala a la FIA en México

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre los problemas en la salida, Alonso no se contuvo para rajar contra la FIA: «Adelanté dos posiciones y terminé perdiendo cuatro puestos por hacer la curva y no salirme de la pista. Hubo gente que luego se saltó las curvas dos y tres, la hicieron por la hierba y luego aparecieron tres y cuatro puestos por delante. Como en Austin, la gente no hace el circuito y la FIA mira hacia otro lado. Al final perdí posiciones porque no hicieron las primeras curvas. Aunque no cambió mucho eso para nosotros, no fuimos competitivos aquí», añadió Alonso.

«Está permitido cortar cuando no puedes pasar, pero lo que no puedes hacer es ganar posiciones. La FIA tiene más información y consideraron que no tenía que devolverlas», dijo antes de analizar los tres abandonos consecutivos en México: «Está claro que la suerte no está conmigo. En 2022 estaba luchando por el sexto puesto y tuve un problema de motor con Alpine. Con Aston tuvimos más problemas, pero me gusta México y el coche irá rápido seguro. A la próxima vendremos con un coche diseñado por Adrian Newey», explicó.

Sobre las cuatro últimas carreras del Mundial, Alonso consideró que «irán con optimismo» y que «en algún momento se les presentará una oportunidad de sumar puntos». Otro abandono que firma otro fin de semana negro para el español, que tendrá que resetear pensando en el próximo 9 de noviembre con el GP de Brasil.