Leo Messi desvela cómo pagaba sus hormonas de crecimiento: «Íbamos hasta la otra punta de la ciudad»

Leo Messi pudo no haber sido una leyenda del FC Barcelona y de su selección. A pesar de que el destino le acabó sonriendo, el futbolista argentino tuvo muchos problemas antes de dar el salto a la cantera azulgrana. Concretamente, el que más le pasó factura fueron las complicaciones para pagar su tratamiento de crecimiento cuando apenas era una joven promesa del Newell’s.

Un capítulo en el que estuvo a punto de cambiar su destino después de que su familia viviese un infierno para costear el elevado coste que suponía ayudar a Leo a poder vivir una carrera en el fútbol profesional. «Empecé el proceso con ellos, pero era demasiado caro y acordamos que mi padre y su empresa se hicieran cargo de una parte. Aunque luego no alcanza para cubrir todo el tratamiento. Primero fui a hablar con el médico del club, que ya venían de haber hecho algo con Manso (ex jugador) y nos propusieron hacerse cargo también de una parte. Mi padre siempre quiso colaborar y ayudar», comenzó.

A pesar de que todo parecía estar cerrado, la realidad fue muy lejana a lo que pactó la familia Messi con Newell’s, llegando incluso a probar que su madre quisiese romper los lazos: «Nosotros vivíamos en la zona del sur de Rosario y teníamos que ir a la otra punta para ir a por el dinero del tratamiento. Todos los días tenía que ir mi madre a por ello, y cuando llegaba le daban entre cinco y diez pesos. A veces llegaba y le decían que ‘no estaba el tío que te la tiene que dar’. Eso le cabreaba mucho a ella. No voy a decir quién fue el que provocó todo esto, pero no tenía nada que ver con el club. A veces la gente del club también se enfadaba con mi madre», explicó.

Leo Messi estuvo a punto de jugar en River Plate para pagar el tratamiento

Fue entonces cuando llegó la oferta de River Plate para fichar a Messi. Un capítulo que, de haberse producido, podría haber cambiado la historia del fútbol reciente: «Fui a hacer la prueba con ellos por mi cuenta, me dijeron que me quedase y que iban a hacerse cargo del tratamiento, aunque no podían hacer nada para el traspaso. Me dijeron que tenía yo que hablar con Newell’s. Cuando fui a pedirlo, obviamente no me lo dieron y ahí se cortó todo. Fue entonces cuando apareció el Barcelona, que no estaba en los planes de nadie», confesó Leo Messi.