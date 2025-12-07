Beckham desvela el gran deseo de Messi: «Vivir cerca del Camp Nou…»

El último partido del Inter de Miami estuvo marcado por la emoción. Además de por el primer gran hito de su (corta) historia como es ganar la liga de Estados Unidos, por las despedidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, dos leyendas que dijeron adiós al fútbol este sábado. Y fruto de toda esa alegría, el dueño del club estadounidense, David Beckham, se animó a aventurar por dónde podría pasar el futuro de su estrella: Leo Messi.

El ’10’ visitó recientemente el Camp Nou, el estadio donde brilló y lo ganó todo. Messi ya ha levantado su primer título en Miami y su presidente desveló un deseo confesado por el propio argentino. Lo hizo tras el choque en el que el Inter se proclamó campeón de liga venciendo al Vancouver Whitecaps por 3-1. «Me gustaría que Messi viviera en Miami después de retirarse», introdujo Beckham, antes de relatar la verdadera intención del argentino.

«Pero Leo me dijo que solo piensa en vivir cerca del Camp Nou. No hay ningún jugador que ame tanto al Barcelona como él. Se le ve el logo del Barça en la pierna e incluso en su botella de agua», detalló el ex futbolista del Real Madrid, que logró fichar a Messi en 2023 tras poner fin a su etapa en el PSG.

En plena celebración del título de liga, Beckham se abrió hablando de Messi en una entrevista con Apple TV: «En los últimos minutos del partido simplemente deseábamos conseguirlo. Todo el crédito para Vancouver, jugaron un gran partido y nos presionaron muchísimo. Cuando marcaron nos dominaron un poco, pero pudimos ver el cambio cuando retomamos la pelota en el medio campo. Cuando le das el balón a Leo, él crea oportunidades. El equipo se mantuvo unido».

El éxito de Beckham y el futuro de Messi

«Pasé muchas noches sin dormir. Pero, ¿saben qué? Siempre creí en Miami y en traer al equipo aquí. Encontré a los socios ideales, y cuando los encontré, supe que todo es posible. Como dice la espalda de nuestras camisetas: libertad para soñar», zanjó sobre el éxito de su proyecto.