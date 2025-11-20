Leo Messi ha vuelto a las andadas con otro dardo hacia el FC Barcelona. El astro argentino, que se fue del club en verano de 2021, reconoció que le habría gustado continuar. Su idea siempre fue la de no moverse del cuadro azulgrana, pero las cosas se dieron de otra manera y acabó abandonando el Barça por motivos financieros. Al 10 todavía le duele aquello y ha desvelado que «me hubiese gustado hacer toda mi carrera en el Barcelona sin tener que irme a otro club».

La Pulga y el Barcelona no consiguieron llegar a un acuerdo para su renovación en 2021, y Leo terminó marchándose de la Ciudad Condal para empezar una nueva etapa en el Paris Saint-Germain. Atrás dejaba toda una vida dedicada a un club, donde soñaba con retirarse. Por desgracia para él no se pudo dar. La situación económica del club catalán hizo que Messi tuviera que abandonar su casa.

Este miércoles se celebró la VII Gala Valores del Deporte, donde el argentino estaba invitado pero no pudo acudir. Recientemente, el 10 estuvo en Barcelona y visitó el Camp Nou sin que el club lo supiera. Esa imagen de Leo Messi en el estadio al que tantas alegrías ha dado, removió los sentimientos de todos los culés. Después de ver un vídeo en el que los seguidores culés le dan las gracias por todo lo que hizo por el Barça.

En respuesta a esas palabras, Messi se dirigió a los aficionados: «Hemos pasado tantas cosas juntos, buenas y no tan buenas también, normal a lo largo de una carrera de tantos años no todo es lindo y se pasan por momentos difíciles. Pero bueno, es mi casa, mi lugar, mi gente». Acto seguido, el 10 dejó un recadito hacia Joan Laporta, presidente del club, por cómo se dio su salida: «Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa».

Por último, la estrella del Inter de Miami se pronunció sobre su adiós en el campo, sin aficionados en las gradas: «Lamentablemente, las cosas se dieron de otra manera. Me tocó retirarme del club sin gente por el año de la pandemia, así que fue un año atípico también. Y, nada, muchos recuerdos hermosos, así que muchas gracias a toda la gente de Barcelona. Y, obviamente, yo también le tengo un cariño muy especial a todo».