Laporta planea construir una estatua en homenaje a Messi

La inesperada visita de Leo Messi al Camp Nou pilló despistado a Joan Laporta en lo que se tradujo como una nueva bofetada del argentino al actual presidente blaugrana. El mandatario culé quiere enmendar el agravio pasado al 10 y su última apuesta tiene su misma forma. En un acto de presentación de un libro, Laporta desveló que el club trabaja en la creación de una estatua dedicada a Leo Messi en el Camp Nou. Un gesto que, según explicó, lleva tiempo sobre la mesa de la Junta Directiva y que pretende situar a Messi junto a las grandes leyendas históricas de la entidad, como Johan Cruyff y Ladislao Kubala: “Sería de justicia que Leo también tuviese la suya porque se trata de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos”.

Laporta eligió la presentación del libro como escenario para compartir la noticia y, sobre todo, para destacar la trascendencia que Messi sigue teniendo en el club. En sus palabras, el presidente aseguró que el homenaje debe ser “el más bonito del mundo”, una forma de recalcar la admiración institucional hacia quien considera una figura determinante en la historia del Barça, pese a que fuera suya la autoría de su bochornosa salida rumbo a París. El dirigente también recordó que cualquier avance dependerá del visto bueno de la familia del jugador, un requisito que el club considera imprescindible antes de iniciar el proyecto.

Durante su intervención, Laporta insistió en que Messi “estará ligado al Barça” una vez concluya su etapa en el Inter Miami. Aunque no se aventuró a pronosticar cuál será su papel tras la retirada, sí subrayó que “tiene las puertas abiertas” y que la relación entre ambas partes se mantiene “correcta”. De hecho, quiso remarcar que la propuesta de la estatua no es nueva, sino una idea debatida en la cúpula blaugrana en repetidas ocasiones, convencidos de que el argentino merece un reconocimiento físico y simbólico a la altura de su trayectoria. Paradójicamente no ha trascendido hasta ahora, justo tras la aparición de Messi que tan a traspié les ha pillado.

Poco después del acto, Laporta volvió a referirse al proyecto ante los medios. Describió la estatua como una iniciativa “fantástica”, que debe cumplir estándares de calidad y formar parte de un homenaje que el club aspira a convertir en algo excepcional. El presidente explicó que el diseño aún no está definido, pero que la intención es plantearlo públicamente cuando llegue el momento oportuno.

Laporta ya valoró la visita de Leo Messi al Camp Nou como una muestra de barcelonismo “espontánea y simpática”. También confirmó que no mantenían un contacto previo sobre esa aparición, pero recalcó que Barcelona sigue siendo la casa del argentino y que su historia con el club permanece intacta. A ello añadió que, desde el punto de vista institucional, el homenaje pendiente debe reflejar el vínculo que Messi creó con el Barça y con su afición: “Es una relación correcta. Aquí le queremos, esta es su casa y él lo sabe. Siempre lo hemos dicho, es de justicia que tenga el homenaje más bonito del mundo, creo que será maravilloso”.