Norris gana sin rival en México y fortalece su candidatura en la carrera más negra de Alonso y Sainz

Lando Norris abrochó su sexta victoria en el Mundial de Fórmula 1 2025 este domingo tras superar la temida salida de la carrera del Gran Premio de México en la que no tuvo rival, como en el resto de las 71 vueltas. El piloto de McLaren barre a su compañero, Oscar Piastri, de la primera posición de la tabla y se convierte, por un punto (357-356) en el nuevo líder del campeonato y, por tanto, en el principal aspirante al título.

Todo ello en un día negro para los pilotos españoles, con el abandono de Fernando Alonso por un problema en el Aston Martin, y el de Carlos Sainz con un Williams inmanejable que le costó dos sanciones letales y una pérdida de velocidad que le hizo anticompetitivo. Que se acabe ya el año.

Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio e incluso protagonizaron un bonito duelo en las últimas vueltas que terminó aguado por la bandera amarilla con el abandono de Sainz. El tetracampeón del mundo buscaba un recorte mayor a Piastri, quinto, y resistir clasificatoriamente a la victoria de Norris. Acaba el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez a 36 puntos del británico y a 35 del australiano. Queda mucha batalla.

Oliver Bearman dio una de las sorpresas del campeonato con el cuarto puesto, Kimi Andrea Antonelli acabó sexto por delante de George Russell, séptimo, y Lewis Hamilton se llevó un octavo frustrante marcado por su batalla al principio con Verstappen. Esteban Ocon y Gabriel Bortoleto cerraron el top 10.

Locura desde el inicio

Pese a no haber ningún accidente severo en la salida, la carrera tuvo un inicio de locos con Verstappen como el rey de la locura. El holandés, para sorpresa de nadie, quiso adelantar a todos en el exterior de la primera curva tras recorrer la recta más larga del Mundial y acabó saliéndose al césped y obligado a devolver posiciones a Leclerc, Hamilton y Russell.

Pero es que pocas vueltas después, tras un duelo con Hamilton, volvió a salirse por la escapatoria y cuando tenía que cederle posición fue él quien echó para afuera al de Ferrari. ¿Cómo acabó la historia? Con el inglés sancionado con 10 segundos, Verstappen quinto, Russell atrás y Bearman dando la campanada en cuarto puesto. Sainz bajó al decimotercero y Alonso se mantuvo tras el abandono de Liam Lawson.

Pero Carlos dio el siguiente en dar síntomas de que ese coche había quedado malogrado en la salida. Una vibración le impedía adquirir velocidad y Williams decidió quitarle la goma dura, pero a la vuelta a la pista se fue recto, demostrando que el monoplaza estaba en un estado lamentable. Además, le costó una sanción de cinco segundos. Pero si Sainz sufría, Alonso lo hacía el doble.

Otra parada eterna de Aston Martin (7,3 segundos) le mandó a la cola de la carrera. Pero el calvario no acababa ahí, porque en la vuelta 36 acabaría abandonando tras el enésimo problema de fiabilidad de su coche. Y Carlos, pues al final tuvo que parar porque no había más remedio con el blando. Volvió atrás y para colmo la FIA le puso una nueva sanción de cinco segundos por la misma infracción.

Norris no tuvo rival

Y en lo más alto, Norris se impuso sin oposición y aventajó en medio minuto al segundo, Leclerc. Lógico con un McLaren, que fue, es y será el mejor coche de 2025. Aun así, mérito a Lando que está dispuesto a plantar cara a Piastri y Verstappen en una lucha que cada domingo se aprieta más.