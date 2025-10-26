Carrera de F1 del GP de México, en directo: a qué hora empieza y parrilla de salida en vivo online gratis hoy

La vigésima carrera del Mundial de Fórmula 1 2025 llega con este apasionante GP de México en el que Lando Norris arrancará desde la pole en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Justo por detrás de él estarán los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz y Fernando Alonso comenzarán decimosegundo y decimocuarto respectivamente. El circuito está listo ya para que los mejores pilotos del planeta lo den todo en esta apasionante jornada. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Gran Premio de un campeonato en el que todavía no hay nada decidido.

GP de México de F1, en directo

Así está el Mundial de F1

Quedan muy pocas carreras por delante en este Mundial de Fórmula 1 2025 que está siendo muy emocionante y que está muy apretado. McLaren ya es campeón del Mundial de Constructores, pero en cuanto a los pilotos, la clasificación está muy reñida e igualada. Ahora mismo Oscar Piastri lidera el campeonato con 346 puntos, mientras que su compañero de equipo en la escudería naranja, Lando Norris, le sigue de cerca con 332 unidades en su casillero. Nadie puede olvidarse del vigente campeón Max Verstappen, que está persiguiendo una remontada histórica, ya que ahora mismo completaría el podio con sus 306 puntos y con la posibilidad de acercarse a sus rivales.

Fernando Alonso y Carlos Sainz

Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan cerrar este fin de semana acabando en puestos que otorgan puntos en este GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025. Obviamente, no lo tendrán nada fácil en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero es cierto que con algo de suerte podrían acabar entre los diez primeros. Este sábado conocíamos la parrilla de salida tras la clasificación y el piloto madrileño de Williams arrancará desde la decimosegunda posición, mientras que el asturiano comenzará con su Aston Martin en la decimocuarta plaza.

Gran carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto y vuelta de este apasionante GP de México del Mundial de Fórmula 1 2025. El campeonato sigue al rojo vivo y puede ocurrir de todo en este Autódromo Hermanos Rodríguez y es por ello que te vamos a contar con todo lujo de detalles todo lo que suceda sobre el asfalto en este Gran Premio ahora que la competición se está acercando a su fin.