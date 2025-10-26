Clasificación y parrilla de salida para el GP de México de F1 2025

Lando Norris por fin pudo respirar optimismo con McLaren. El inglés saldrá desde la ‘pole’ este domingo en el Gran Premio de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta ‘pole’ en la Fórmula Uno al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en 1:15:586, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Norris-, acabó octavo la calificación, pero saldrá, gracias a la penalización de Sainz, séptimo; dos puestos por detrás del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el campeonato, a 40 unidades.

Clasificación y parrilla del GP de México