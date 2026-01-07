Sorpresón en el ciclismo: Se retira Simon Yates, vigente campeón del Giro de Italia

De tocar la gloria a bajarse de la bicicleta. Simon Yates ha pasado de un polo a otro en apenas siete meses, el tiempo que ha pasado desde que conquistó el Giro de Italia 2025 a colgar el maillot. El británico no volverá a pedalear. «Puede que esto sorprenda a muchos, pero no es una decisión que haya tomado de la noche a la mañana. Llevo mucho tiempo reflexionando y siento que es el momento de dar un paso al costado», ha asegurado el británico en un comunicado emitido por su equipo, el Visma-Lease a Bike.

A sus 33 años, Yates se despide del pelotón que le ha visto conquistar una Vuelta a España (2018) y la pasada edición del Giro de Italia. «El ciclismo ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Desde competir en la pista del velódromo de Manchester, hasta participar y ganar en el escenario más grande, e incluso representar a mi país en los Juegos Olímpicos. El ciclismo ha estado en cada capítulo de mi vida», manifestó.

«Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado y igualmente agradecido por las lecciones que vinieron con ello. Aunque las victorias siempre destacarán, los días más duros y los contratiempos fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más», admitió el británico.

Simon Yates se baja de la bicicleta después de doce temporadas en la élite. Deja 36 victorias siendo sus coronas en La Vuelta 2018 y Giro de Italia 2025 su grandes triunfos. «A todos aquellos que me han apoyado durante todo este camino, desde el staff a mis compañeros: vuestra fe inquebrantable y lealtad han hecho posible que alcanzase mis sueños. Cuando yo dudaba de mi mismo, vosotros no dudabais de mí. Gracias», explicó.

También se acordó de su equipo, Team Visma-Lease a Bike, por la «comprensión y apoyo» en esta decisión. «Me disteis la oportunidad de reescribir mi historia, y a través de la confianza y la creencia, lo hicimos juntos. Me alejo del ciclismo profesional con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo me ha dado más de lo que jamás imaginé. Recuerdos y momentos que me acompañarán mucho después de que terminen las carreras y para lo que venga después», zanjó.