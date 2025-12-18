La ‘revancha’ de la Vuelta a España con las protestas propalestinas

La Vuelta a España 2026 tendrá un recorrido totalmente distinto a su última edición. La carrera quedó marcada por los constantes boicots por la presencia del equipo Israel-Premier Tech, que ha desaparecido de cara a esta temporada. Cataluña, País Vasco, Asturias, Galicia o Madrid fueron los puntos calientes de la ronda española, con constantes protestas propalestinas que fueron en escalada hasta llegar al punto de no dejar que finalizase la última etapa, que acababa en su recorrido habitual por la capital. En el verano de 2026, salvo Cataluña, el resto de zonas no aparecerán en carrera.

La Vuelta a España no pasará en su próxima edición por la mayoría de las comunidades autónomas en las que se produjeron protestas propalestinas. De hecho, sólo pasará por seis. Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía serán el escenario de la próxima edición de la carrera. Tendrá especial protagonismo la última de ellas, puesto que acogerá las 10 últimas etapas.

La carrera pasará, además, por tres países, además del nuestro. Comenzará en Mónaco, pasando por Francia y Andorra en sus cuatro primeras etapas. No será hasta la quinta cuando lleguen a Tarragona. Allí comenzará el transcurso de la carrera por España, bajando por el litoral mediterráneo, pasando por la Comunidad Valenciana, un breve paso por Teruel, donde finalizará una etapa en Valdelinares, antes de llegar a la Región de Murcia, tocar levemente Albacete y encarar la última semana y media en Andalucía.

Allí se decidirá la carrera. Desde Vera (Almería), comenzarán a discurrir las últimas 10 etapas de la Vuelta. Cada jornada se tocará una provincia, pasando por Granada, Jaén, Córdoba, Huelva, Sevilla, Málaga y llegando a Sierra Nevada, donde se decidirá la carrera con un final inédito en el Collado del Alguacil. Allí se conocerá al sucesor de Vingegaard como ganador de la Vuelta a España, puesto que la última etapa discurrirá por la ciudad de Granada, con un final llano en un circuito similar al habitual de Madrid.

La Vuelta mantendrá el espectáculo

De esta forma, la Vuelta escapa de los sitios que fueron conflictivos el pasado año. No habrá cumbres míticas como el Angliru, los Lagos de Covadonga o la Bola del Mundo. Pero eso no reducirá el espectáculo. Aparecen Valdelinares, el Alto de Aitana, Calar Alto, la Sierra de la Panadera jiennense o Peñas Blancas, en Estepona. Todo, antes del colofón en el Alguacil.

La pasada edición quedó marcada por la presencia del Israel-Premier Tech y las protestas derivadas por su participación. Esta temporada no habrá ese problema. Independientemente de lo que suceda con Palestina, el equipo ha desaparecido. Ha sido comprado por un grupo inversor con licencia Suiza y el nombre, NSN, corresponde a la empresa de Andrés Iniesta.