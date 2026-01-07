Pudo acabar en tragedia: una mujer se juega la vida en el Dakar por grabar un rally

El Rally Dakar 2026 prosigue su recorrido, que se extiende desde el 3 de enero hasta el final de la carrera del día 17 del mismo mes. La etapa maratón se ha saldado con el triunfo de Henk Lategan en la categoría de coches, que ha situado a su Toyota en primera posición de la general, y del español Tosha Schareina en motos. Sin embargo, la etapa ha podido acabar en tragedia. Una mujer ha cruzado por delante del Ford Raptor del francés Romain Dumas en plena carrera, que ha tenido que frenar para evitar un posible atropello.

Una temeridad que, afortunadamente, no ha tenido consecuencias para los implicados. La mujer, protagonista de un vídeo que ha despertado multitud de críticas en redes sociales, intentaba grabar un Ford Raptor de la categoría T1+, la principal de los automóviles en el Rally Dakar. La habilidad del piloto francés Romain Dumas ha evitado una tragedia y ha puesto en evidencia el riesgo al que se ha enfrentado. Dumas, dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, comparte marca con los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, aunque lo hace bajo su propio equipo: RD Limited.

El piloto galo de 47 años disputa su novena edición del Rally Dakar, contando con un octavo puesto en 2017 con Peugeot como su mejor resultado en la carrera. Tras la tercera etapa del presente Rally Dakar, Dumas ocupaba la posición número 22 en la clasificación general junto a su compañero Alex Winocq. Los reflejos de la pareja han sido muy aplaudidos, al mismo tiempo que han llovido las críticas hacia la protagonista del vídeo. Una mujer que ha abandonado su lugar junto al resto del público, teléfono móvil en mano, ha forzado al Ford Raptor a frenar y ha avanzado en dirección contraria a la que ha emprendido el vehículo pilotado por Romain Dumas.

Carlos Sainz sigue luchando en el Dakar

El piloto de Toyota, Henk Lategan, se ha situado como nuevo líder del Rally Dakar tras imponerse en la cuarta etapa. Carlos Sainz sigue en la lucha, ocupando el cuarto lugar de la general y superando la etapa que acabó con su participación en la pasada edición. El madrileño se coloca a 15 minutos y 53 segundos de la cabeza, superado por Nasser Al-Attiyah, segundo con 11 minutos y 58 segundos de ventaja, y su compañero en Ford Mattias Ekström, tercero en la tabla. Nani Roma, por su parte, aguarda en la séptima posición, a 18 minutos del líder.