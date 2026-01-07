Lategan se pasea en el Dakar y Sainz pierde 15 minutos con el nuevo líder

Henk Lategan se paseó en el primero de los dos asaltos de la temida etapa maratón del Dakar 2026 y metió el Toyota en la primera posición de la clasificación general tras arrasar en Hail (Arabia Saudí). El sudafricano, ganador de su quinta prueba en el rally más importante, es el nuevo líder al convertirse en el ganador este miércoles y aventaja a Carlos Sainz (Ford) en 15 minutos y 53 segundos.

Aun así, el piloto español terminó satisfecho al superar de manera limpia una etapa que terminó con su participación en el pasado Dakar, aunque esa vez fue nada más arrancar la carrera en la segunda etapa. El problema es que no es sólo Lategan quien le ha metido una contundente minutada, sino también potenciales rivales por la victoria final, Nasser Al-Attiyah, segundo con 11 minutos y 58 segundos de ventaja y su compañero Mattias Ekström, tercero por 2’53».

Con todo, Sainz se mantiene firme en el cuarto puesto a la espera de poder emprender un ataque que le acerque al liderato en la vuelta de la etapa maratón que se disputará este jueves, día clave para el Dakar. El desierto ha dado la razón al madrileño y su teoría del efecto yo-yo, que vaticinaba que las distancias generadas este miércoles iban a ser mayores a las del martes, en el que pegó un gran salto.

Lo positivo es que tanto a Sainz como a Nani Roma (a 18’36» del líder Lategan) les vendrá el tiempo de cara en la segunda parte de la maratón, por lo que las diferencias deberían volver a reducirse. El caso es que el español sigue muy vivo en su segundo Dakar con el Raptor, mientras sigue el idilio para las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro).

Por un lado, la burgalesa terminó decimoquinta después de su espectacular quinto puesto del martes en Al-Ula, y por otro la catalana terminó decimotercera tras sacrificar un top 10 para ayudar a su compañero Brian Baragwanath en la prueba anterior. Está siendo un gran Dakar para nuestro país tanto en coches como en motos y sólo queda confiar en que así siga.

Lategan, sin rival en la etapa 4