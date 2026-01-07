Un imperial Schareina se lleva la etapa maratón: el español es claro candidato a ganar el Dakar

Tosha Schareina continúa haciendo méritos para proclamarse campeón del Dakar 2026 en la categoría de motos. El piloto español firmó este miércoles su segunda victoria consecutiva en la etapa maratón con final en Hail (Arabia Saudí). El liderato ya es suyo tras aventajar a sus dos compañeros de Honda, Ricky Brabec, segundo, y a Skyler Howes, tercero, en seis y 10 segundos respectivamente.

Con estos dos triunfos seguidos, el valenciano ha igualado su registro de 2025, presentando nuevamente su candidatura a la victoria en motos. Schareina ha vuelto a ganar pese a abrir pista en solitario una jornada en la que Honda fue claramente la marca dominadora al copar con sus pilotos las tres primeras posiciones. De hecho, el español y Brabec calcaron los tiempos en la clasificación general al cruzar la meta y están empatados a la cabeza del Dakar.

Pero el líder es Schareina por ganar la etapa 5, ya que el criterio que cuenta es el resultado más reciente. Su compatriota, Edgar Canet, fue muy sólido y acabó a tres minutos y 49 segundo de él. Otra gran alegría que brinda el valenciano al motociclismo español antes de que este jueves se dispute la vuelta de la etapa maratón. El vigente campeón, Daniel Sanders, acabó quinto. El australiano ha caído al tercer puesto en la tabla a 1’24» del valenciano.

Schareina gana la etapa 4 del Dakar