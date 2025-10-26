Norris se lleva la pole en México con un vueltón in extremis; un séptimo amargo de Sainz y Alonso decimocuarto

Lando Norris superó la presión de Charles Leclerc y se llevó la pole del Gran Premio de México metiéndole tres décimas tras marcar en púrpura los tres sectores de su última vuelta en la Q3 (1:15.586). El británico no ha dicho su última palabra en la pelea por el título y discutirá el liderazgo de su compañero Oscar Piastri, que saldrá octavo alargando su mala racha, y el dominio de Max Verstappen, quinto detrás de los Ferrari, gran sorpresa con Lewis Hamilton tercero, y George Russell.

Carlos Sainz arañó una amarga séptima posición, ya que su garra para meterse en la Q3 y además lograr un buen tiempo quedan manchados por la injusta sanción de cinco puestos de la FIA por su choque con Kimi Andrea Antonelli en Estados Unidos. Saldrá decimosegundo en realidad. Precisamente el de Mercedes clasificó sexto por delante del piloto español, y ascienden por él Piastri, Isack Hadjar y Oliver Bearman.

Fernando Alonso, por su parte, no pudo superar la Q2 con un Aston Martin muy flojo. Un decimocuarto que le da más motivos para rogar porque se termine de una vez este nefasto Mundial de 2025.

Quien lo viera por televisión no se enteró hasta que vio su ascenso en la tabla de tiempos, pero Alonso se libraba de la eliminación en la Q1 aunque la realización de la F1 no lo enseñase. En su lugar, mostró cómo Alex Albon perdonaba la vida a un Antonelli que pasó raspado. Junto al tailandés, cayeron Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto.

La vuelta de Sainz sí se emitió y también le valió para meterse, por lo que los dos españoles volvían a superar a sus compañeros. El Red Bull no dejaba a Verstappen enseñar esa cara dominadora de las últimas citas y prueba de ello es que Norris, Hamilton y Russell le mejoraban en la Q2. Quizá se le agotó la magia, como a Alonso, pero es que cuando no hay coche… y además en México, que no te perdona.

Norris primero y ante la locura de la recta de México

Fernando saldrá decimocuarto tras caer eliminado junto a Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg y Liam Lawson. Sainz sí se metía y a lo grande: quinto y a soñar en la Q3, pese a la rémora de la sanción de cinco puestos. Antes, Leclerc daba la campanada en la primera tanda metiéndole algo más de una décima a Norris tras un fin de semana bastante alejado de la cumbre. Verstappen y Piastri seguían rezagados respecto a estos dos y Hamilton.

Pero el de McLaren se sacó un zarpazo que quizá muchos ya no se esperaban y este domingo a las 21:00 (hora española) vivirá la experiencia de la recta más larga de la Fórmula 1 solo ante el peligro. De ese momento dependen buena parte de sus opciones de ser campeón del mundo. Detrás, un mar lleno de tiburones con el de Red Bull en la pugna. Habrá lío.