Clasificación GP México F1 en directo hoy: resultado y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de México de F1. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán dar la cara para conseguir una posición ventajosa después de una semana muy complicada para ambos. En lo que respecta a la pelea por el Mundial, este domingo promete mucho de cara a la pelea de Max Verstappen con los dos McLaren. Mucho en juego y con el morbo de correr en uno de los circuitos más complicados de la temporada.

El neerlandés dominó los segundos entrenamientos libres en México y dejó una clara sensación de superioridad frente al líder Oscar Piastri y su compañero Lando Norris. En cambio, los españoles cerraron el octavo y noveno puesto. Verstappen, tercero en la general, vuelve a otra semana para seguir recortando distancias y seguir optando al quinto Mundial consecutivo de F1.

En Austin se llevó la carrera al sprint y el Gran Premio y en el último ensayo de la lucha por la pole, Max se quedó solo en lo alto, todos ya con el neumático blando. Norris recortó la desventaja a dos décimas y terminó cuarto, pero Piastri fue duodécimo a ocho décimas del Red Bull. El australiano es líder con 346 puntos por los 332 de su compañero y 306 de ‘Mad Max’, ya sufrió en unos primeros libres que no usaron sus dos rivales.

La FP1 fue una oportunidad para ‘rookies’, hasta nueve se subieron a los monoplazas, y en la segunda tanda empezó la hora de la verdad. Para los McLaren las malas noticias fueron dos, la contundencia de un Verstappen que va lanzado a por la remontada y que encima ha ganado ya cinco veces en México, y lo apretado que están los tiempos. Un error este sábado se pagará caro, y los Ferrari y Mercedes están arriba para quizá ser jueces del Mundial.

Quinto terminó este viernes Lewis Hamilton por delante de un George Russell que, en los libres matinales, se coló en Foro Sol, entre aficionados en la grada, con una máscara de luchador mexicano, mientras que el séptimo mejor tiempo marcó Yuki Tsunoda. En octava y novena posición aparecen españoles, por delante un Alonso que sí rodó en la primera sesión y que de nuevo aspira a los puntos.