Clasificación GP México F1 en directo hoy: resultado y última hora de Alonso y Sainz en la carrera de Fórmula 1 online
Sigue en directo la clasificación del GP de México de F1 con Alonso y Sainz
Max Verstappen y Mclaren, en la lucha por el podio
Bottas desvela que Williams frenó su llegada para fichar a Carlos Sainz: «Ya teníamos contrato pero…»
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de México de F1. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán dar la cara para conseguir una posición ventajosa después de una semana muy complicada para ambos. En lo que respecta a la pelea por el Mundial, este domingo promete mucho de cara a la pelea de Max Verstappen con los dos McLaren. Mucho en juego y con el morbo de correr en uno de los circuitos más complicados de la temporada.
El neerlandés dominó los segundos entrenamientos libres en México y dejó una clara sensación de superioridad frente al líder Oscar Piastri y su compañero Lando Norris. En cambio, los españoles cerraron el octavo y noveno puesto. Verstappen, tercero en la general, vuelve a otra semana para seguir recortando distancias y seguir optando al quinto Mundial consecutivo de F1.
En Austin se llevó la carrera al sprint y el Gran Premio y en el último ensayo de la lucha por la pole, Max se quedó solo en lo alto, todos ya con el neumático blando. Norris recortó la desventaja a dos décimas y terminó cuarto, pero Piastri fue duodécimo a ocho décimas del Red Bull. El australiano es líder con 346 puntos por los 332 de su compañero y 306 de ‘Mad Max’, ya sufrió en unos primeros libres que no usaron sus dos rivales.
La FP1 fue una oportunidad para ‘rookies’, hasta nueve se subieron a los monoplazas, y en la segunda tanda empezó la hora de la verdad. Para los McLaren las malas noticias fueron dos, la contundencia de un Verstappen que va lanzado a por la remontada y que encima ha ganado ya cinco veces en México, y lo apretado que están los tiempos. Un error este sábado se pagará caro, y los Ferrari y Mercedes están arriba para quizá ser jueces del Mundial.
Quinto terminó este viernes Lewis Hamilton por delante de un George Russell que, en los libres matinales, se coló en Foro Sol, entre aficionados en la grada, con una máscara de luchador mexicano, mientras que el séptimo mejor tiempo marcó Yuki Tsunoda. En octava y novena posición aparecen españoles, por delante un Alonso que sí rodó en la primera sesión y que de nuevo aspira a los puntos.
Q3 (00.00)
¡Termina la Q2 con Fernando Alonso eliminado!
El asturiano termina decimocuarto y se queda fuera de la Q3, mientras que Carlos Sainz termina quinto. Lando Norris vuelve a marcar el mejor crono con 1:16:252. Hamilton se quedó a dos décimas y Russell a casi tres. Verstappen cierra cuarto a +0,353, dos milésimas menos que Sainz. Los cinco primeros son de cinco equipos diferentes.
Los eliminados en la Q2 son los siguientes: Tsunoda, Ocon, Hulkenberg, Alonso y Lawson
Q2 (05.00)
Drama para Piastri
Malísima vuelta del de McLaren. Se quedó a más de un segundo del primero, que es su compañero Norris. De hecho, el propio Piastri ha informado al equipo de que podría subir un problema su monoplaza, porque la diferencia es abismal
Q2 (08.00)
¡Carlos Sainz segundo!
Tiempazo del español ,que se local solo por detrás a solo cinco décimas de Norris. Salvo sorpresa, Sainz está ya clasificado para Q3. Para Alonso, que se ve obligado a quemar todas sus naves para evitar la eliminación.
Q2 (10.00)
Leclerc hace mejor crono
Lidera el de Ferrari con un tiempo de 1:16:658. Le sigue Verstappen con +0,166 y Hulkenberg a +0,358. Ojo con Sainz que está rodando rápido ahora. Alonso en cambio hace tiempo de Q1…veremos si puede remontar para estar en Q3.
Q2 (15.00)
¡Comienza la Q2!
Muchos han gastado varios juegos de neumáticos. Veremos si eso no genera un problema a más de alguno. Alonso vuelve a salir primero con blandos usados. Otros han optado por usar nuevos como Verstappen.
Los tiempos de la Q1
ELIMINATED IN Q1: ❌
16. Bortoleto
17. Albon
18. Gasly
19. Stroll
20. Colapinto#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/mAwSHjgJls
Q1 (00.00)
¡Termina la Q1!
Se salvan Fernando Alonso y Carlos Sainz (11º y 12º). Se la jugó mucho el asturiano, que pudo quedarse fuera en la Q1. También Antonelli después de que Albon no mejorarse tiempos. Hadjar el más rápido, por delante de Hamilton, segundo; y Rusell, tercero. Cautos Verstappen y los McLaren: el neerlandés termina noveno a más de tres décimas.
Los eliminados en la Q1 son los siguientes: Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll y Colapinto.
Q1 (02.00)
Hadjar se coloca primero
Se coloca primero con un tiempo de 1:16:733. Dos décimas más rápido que Norris. Minutos tensos para todos, que buscarán mejorar tiempos en estos últimos minutos.
Q1 (05.00)
Leclerc se cuela en la pelea
Vuelta rápida de Ferrari. Se pone a +0,125 segundos de Norris. Sainz mejora tiempo y es octavo después de mejorar en la segunda vuelta.
Q1 (10.00)
Verstappen y Sainz aprietan
Apunto estuvo el neerlandés de irse el coche a la grava. Se pone a cuatro décimas de Norris, que marca ahora el tiempo más rápido. Ojo con Bearman que es segundo. Sainz, noveno; Alonso, décimo.
Q1 (15.00)
Lando Norris encabeza la sesión
El de McLaren esperó para salir con la pista limpia y marca tiempo de 1:17:147, por delante de Leclerc y Lawson. Fernando entra en el garaje después de marcar 1:17.9, que de momento le deja dentro.
Q1 (20.00)
Comienza la Q1
No salen ni Verstappen ni los McLaren. Aston Martin toma la iniciativa y es el primer equipo que saca sus coches al circuito. Fernando Alonso sale con los blandos.
Cinco minutos
Ya están todos los pilotos para que empiece la Q1 en México.
La mala suerte de Carlos Sainz
El madrileño fue 15º, donde se le vio usar dos juegos de neumáticos blandos, pero no hubo mejoría para mejorar tiempos. Aunque parecía que no habría problemas en llegar a la Q3, Williams terminó en la zona baja. Hay que tener en cuenta que Sainz arrastra una sanción de cinco puestos después de su accidente con Anotnelli el pasado domingo en Austin. La posibilidad de sumar puntos en México es lejana.
Los problemas de Fernando Alonso
El asturiano tuvo complicaciones que le dejaron sin oportunidad de hacer vuelta rápida en los últimos libres. Aston Martin confirmó después un problema en el tren delantero de la rueda derecha. Sin embargo, la avería no es de frenos y no se ha caído de la fase de clasificación que arranca en 15 minutos.
Verstappen, el favorito
El neerlandés tiene una afinidad especial en este circuito. Es el piloto con la mayor cantidad de victorias en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta noche buscará la pole para seguir apretando a los McLaren.
El resumen de los terceros libres
El inglés Lando Norris (McLaren) -segundo en el campeonato- dominó con claridad este sábado el tercer y último libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de F1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana; donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron decimoquinto y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.
En la mejor de sus 22 vueltas, Norris cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 16 segundos y 633 milésimas, 345 menos que el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) y con 512 de ventaja sobre otro inglés, George Russell (Mercedes), que marcó el tercer tiempo, al igual que los anteriores, con el neumático blando.
Sainz -ganador el año pasado en México, que perderá cinco puestos en parrilla, por sanción- giró 24 veces y en su mejor intento se quedó a un segundo y 168 milésimas del que fuera, hace años, su compañero en McLaren.
Alonso, que no rodó durante el último tercio de la sesión -a causa de «un pequeño fallo en la parte delantera derecha» de su AMR25, según informó la propia escudería de Silverstone- fue el único que no pudo marcar su tiempo con el neumático blando. El doble campeón mundial asturiano fue el que menos giros completó de todos -sólo 12- y se quedó, con las gomas medias, a un segundo y nueve décimas de Norris.
El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Lando-, firmó el quinto crono de la sesión, a 599 milésimas de su compañero y rival; en una sesión que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto, a 609; asimismo con las gomas blandas.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto -a 566 milésimas-, en una sesión que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó con el decimonoveno tiempo. El piloto de Pilar (Buenos Aires) repitió 22 veces la pista capitalina y en su mejor vuelta, asimismo con gomas blandas, invirtió un segundo y 948 milésimas más que Norris.
¡Bienvenidos!
¡Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del Gran Premio de México en Fórmula Uno! La lucha por la pole está que arde con Max Verstappen y los dos McLaren, mientras que Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán rascar lo máximo para luchar por puntos este domingo.
