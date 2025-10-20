La FIA machaca a Carlos Sainz: cinco posiciones de sanción para el GP de México

La FIA no sólo no ha perdonado a Carlos Sainz por su incidente de carrera con Kimi Andrea Antonelli que acabó en choque entre los pilotos, sino que ha machacado al piloto español con una sanción durísima que deberá cumplir en el Gran Premio de México del próximo fin de semana. El madrileño, independientemente de como clasifique para la carrera del domingo, saldrá cinco puestos por debajo.

La penalización de cinco posiciones hipotecan parte de la actuación de Sainz, que volverá al circuito donde logró su última victoria en la Fórmula 1, el Autódromo Hermanos Rodríguez. Carlos estaba mostrando un gran ritmo en la carrera del GP de Estados Unidos, pero su choque con el italiano le obligó a abandonar y el castigo ha acabado siendo doble por la dureza de la FIA.

Esto decía Sainz a la espera de conocer la decisión final del organismo: «La verdad es que una pena porque venía muy rápido desde el principio de carrera, creo que iba más rápido que los dos Mercedes de delante. Había hecho un adelantamiento muy parecido a Bearman a principio de carrera, entonces Kimi me ha sorprendido. No sé si creía que no me ha visto y ha empezado a cerrar la puerta poco a poco y cuando ya he visto que era cerrado o que no me había visto es cuando he bloqueado el neumático de adelante y nos hemos tocado».

Unos argumentos que luego expuso a la FIA: «La verdad depende de cómo sea su lectura, sé que desde fuera parece culpa mía, acepto el hecho de que yo haya bloqueado el neumático y que al final obviamente haya causado el incidente, pero si cuando he hecho el adelantamiento ese mismo a Bearman y él no me ha cerrado la puerta como me la venía cerrando él, creo que se puede atribuir un poco culpa a los dos, pero ya veremos».

Sainz se defiende

Y posteriormente, ya en sus redes sociales tras conocerse la sanción, Carlos mantuvo su versión de lo ocurrido: «Una pena acabar así. Había adelantado antes ahí, pero Kimi ha cerrado la puerta más abruptamente de lo que me esperaba. He clavado frenos pero era demasiado tarde. Estaba detrás, así que acepto mi parte de culpa. Volveremos a la carga en México». El madrileño, además, pierde dos puntos de la superlicencia.