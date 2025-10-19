Un calvario que no acaba: Sainz obligado a abandonar en COTA por un choque con Antonelli

Ni los resultados, ni los podios, ni las alegrías (fugaces) han acabado con el calvario de Carlos Sainz en este Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto español tuvo que abandonar la carrera del Gran Premio de Estados Unidos en la vuelta 7 por un choque con Kimi Andrea Antonelli. Es la tercera vez que no termina una prueba esta temporada, ya que en Austria ni siquiera tomó la salida por un problema de frenos en el Williams.

Sainz tenía el ritmo y la esperanza de dar la sorpresa contra los grandes cuando acababa de colocarse octavo tras un gran adelantamiento a Oliver Bearman. Pero su choque con Antonelli lo arruinó todo. El piloto italiano insultó al madrileño por radio y éste pidió perdón. La realidad es que Carlos era el que iba por detrás al impactar el morro de su coche con la parte trasera del Mercedes.

Antonelli pudo seguir y él tuvo que abandonar… y cuidado que no le caiga una severa sanción. Cabe recordar que Sainz fue víctima de una durísima sanción de 10 segundos en Holanda por un incidente con Liam Lawson en el que el principal culpable fue el neozelandés. El español no levanta cabeza y en un fin de semana feliz por su podio en la sprint del Circuito de Las Américas vuelve a acabar derrumbado por este contratiempo en la carrera.