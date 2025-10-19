Carrera F1 GP de Estados Unidos en directo hoy: horario, donde ver y parrilla de salida del Gran Premio de Austin en vivo
Sigue en directo la carrera del GP de Estados Unidos de F1 con Alonso y Sainz
Alonso estalla en Austin: «Sabíamos que saliendo sextos no íbamos a tener suerte, me lo tomo a risa»
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera del GP de Estados Unidos de F1! Max Verstappen saldrá desde la pole en Austin con Lando Norris justo por detrás de él, mientras que Charles Leclerc partirá desde la tercera posición. El neerlandés está siendo el más rápido este fin de semana y podría agitar bastante la clasificación si vuelve a hacerse con la victoria.
El insaciable neerlandés intentará elevar a 68 su propia tercera marca histórica de triunfos en la categoría reina; en una carrera en la que Norris tendrá una nueva oportunidad de recortar distancias con Oscar Piastri, pero en la que, si los McLaren volviesen a fallar, Verstappen podría empezar a pensar en el milagro de un quinto título seguido. Respecto a los españoles, Carlos Sainz partirá desde la novena plaza y Fernando Alonso décimo, pese a las complicaciones que tuvo este sábado con su Aston Martin.
Vuelta de calentamiento
Se van colocando todos desde la parrilla de salida. Lidera Max Verstappen con el McLaren detrás. Recordemos que Sainz saldrá noveno y Alonso, décimo.
Cinco minutos
Ya está preparados los coches para dar la vuelta de calentamiento. ¡Falta muy poco para que arranque esto!
Suena el himno de Estados Unidos
Faltan quince minutos para que empiece la carrera. Gran expectación en Austin para ver la Fórmula Uno. ¡Los pilotos se suben ya a sus coches!
Fernando Alonso habla antes de la carrera
En las horas previas al Gran Premio, Alonso ha valorado el viento: «Sí, está diferente y también es la primera vez que salimos a pista con todo el combustible porque es la única oportunidad que hemos tenido en todo el fin de semana. Las dos cosas hacen que el coche se comporte de manera diferente, sobre todo, más sobre viraje».
2Haremos ahora un ajuste en el alerón delante a ver si mejora. Intentaremos una parada, pero estamos preparados para dos paradas. El primer stint dictará un poco sentencia».
«Vamos a hacer algún retoque para modificar la carga delantera. Intentaremos una parada, pero estamos listos para dos. El primer ‘stint’ determinará el desrrollo de la carrera
Ayuso, optimista con el Gran Premio de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado desde Austin de cara a los plazos de las obras del Madring. Junto a ella estaba Luis García Abad, director del circuito de MadRing.
¿Cuál es la parrilla de salida?
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Kimi Andrea Antonelli
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Nico Hulkenberg
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Alex Albon
- Isack Hadjar
- Lance Stroll
¿Dónde ver el GP de Estados Unidos en directo?
El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda de manera íntegra en el Mundial de Fórmula 1 2025, ya sean los entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y los Grandes Premios fue Dazn. Esto significa que este GP de Estados Unidos se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn F1, que está en distintas plataformas. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito de Las Américas de Austin.
¿Dónde se corre el Gran Premio?
El Circuito de Las Américas, situado en Austin, Texas, será el escenario donde se disputará este frenético GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025. Este trazado es mítico ya en el calendario del Gran Circo y el primer Gran Premio que se celebró allí fue en 2012. Tiene un total de 20 curvas repartidos en los 5,513 kilómetros que mide. Se darán un total de 56 vueltas y existen dos zonas de DRS. La vuelta rápida allí la firmó Charles Leclerc en 2019 cuando detuvo el cronómetro en 1:36:169.
¿A qué hora empieza la carrera?
La guinda del pastel del GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025 será este domingo 19 de octubre con la carrera en la que los pilotos tendrán que darlo todo para intentar cruzar la línea de meta en primer lugar. La prueba que se corre en Austin, en el Circuito de Las Américas, está programada para que arranque a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar un total de 56 vueltas.
Isabel Díaz Ayuso, presente en el GP de Estados Unidos
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado su viaje institucional a Estados Unidos para ver de cerca la carrera. El objetivo de Ayuso será ver cómo es la organización de la competición de cara al Gran Premio de Madrid que se celebrará el próximo 11,12 y 13 de septiembre de 2026.
Así fue la rajada de Fernando Alonso
El piloto asturiano viene de otro fin de semana complicado. Un incidente entre McLaren y Saber dañó al suelo de su coche. Tuvo que parar en la primera vuelta y su rajada dio mucho que hablar: «Tienes que tener esa pizca de suerte que lógicamente hoy saliendo sextos sabíamos que no íbamos a tener. Siempre nos pasa todo cuando salimos sextos y regalamos las posiciones a los demás y cuando salimos el 15º y no tenemos nada que hacer en la carrera no pasa nada. Ya estoy acostumbrado, hay que tomarlo a risa».
Los españoles, en busca de sacar oro en Estados Unidos
Por parte de los españoles, Carlos Sainz es el que ha tenido mejores sensaciones de los dos. Logró hacer podio en la sprint y partirá desde la novena posición. Fernando Alonso empezará desde la décima posición después de otra nuevo catástrofe de Aston Martin que le hizo perder posiciones. El objetivo de ambos es el mismo: sumar puntos en Austin.
Max Verstappen, a por los McLaren
El neerlandés se llevó la pole este sábado en el que arriesgó y se la llevó. No parecía hace unos meses que el de Red Bull pudiera pelear el Mundial, pero ahora está más cerca que nunca de los McLaren. Lando Norris saldrá detrás de él y Oscar Piastri saldrá desde la sexta posición.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuuy buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno. Otra carrera que promete mucho de cara a la pelea por el Mundial con Max Verstappen apretando a los McLaren. Los españoles buscarán dar la cara esta noche en Austin saliendo en noveno y décima posición.
¡¡Comienza el Gran Premio de Estados Unidos!!
¡Semáforo verde! Vamos a ver si los españoles logran rascar alguna posición en la primera trazada.