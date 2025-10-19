Carrera F1 GP de Estados Unidos en directo hoy: horario, donde ver y parrilla de salida del Gran Premio de Austin en vivo

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera del GP de Estados Unidos de F1! Max Verstappen saldrá desde la pole en Austin con Lando Norris justo por detrás de él, mientras que Charles Leclerc partirá desde la tercera posición. El neerlandés está siendo el más rápido este fin de semana y podría agitar bastante la clasificación si vuelve a hacerse con la victoria.

El insaciable neerlandés intentará elevar a 68 su propia tercera marca histórica de triunfos en la categoría reina; en una carrera en la que Norris tendrá una nueva oportunidad de recortar distancias con Oscar Piastri, pero en la que, si los McLaren volviesen a fallar, Verstappen podría empezar a pensar en el milagro de un quinto título seguido. Respecto a los españoles, Carlos Sainz partirá desde la novena plaza y Fernando Alonso décimo, pese a las complicaciones que tuvo este sábado con su Aston Martin.