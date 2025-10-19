Ayuso anticipa que la Fórmula 1 en Madrid «va más rápido de lo esperado» en el GP de Las Américas

Isabel Díaz Ayuso fue protagonista en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se desplazó a Austin (Texas) para presenciar la carrera en el Circuito de Las Américas y adquirir ideas y conceptos para la celebración de la Fórmula 1 en la capital de España (11, 12 y 13 de septiembre de 2026). Además, desveló que las obras de Madring «van más rápido de lo esperado», algo que sin duda es una gran noticia para el país.

«Muy contenta de estar aquí y ver en persona la organización de un evento como este. Es impresionante lo que mueve en toda la ciudad y luego ya en los entornos, la llegada… es algo que hay que ver desde dentro la magnitud de un evento como este», dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso dio luz sobre los avances de las obras de Madring, el circuito del nuevo GP de España: «Las obras van bien, de hecho van más rápido de lo esperado. Ya en próximos días empezaremos con el asfaltado. Y luego lo que estamos haciendo también es ver los accesos, intentar que sea lo más cómodo posible para todos porque son cientos de miles de personas que se dan cita a la misma vez en el mismo lugar».

Isabel Díaz Ayuso nos avanza que el @madring_oficial va viento en popa 😍👏 🗣️ «Las obran van más rápido de lo esperado» 🗣️ «Todo el mundo nos pregunta, hay mucha expectación» #USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/ZIlJo1FiOq — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

Ayuso, protagonista en Las Américas

«Hemos visto aquí también como es todo de difícil para acceder. Nos encantaría que en nuestro caso fuera más ágil, pero oye, hay que verlo con mucho tiempo. Vemos también que hay mucha ilusión por el Gran Premio en Madrid. Todo el mundo nos ha hablado de él, nos han preguntado. Entre ellos está Carlos Sainz que está siendo un embajador para todos. Eso hace que todavía sea más emocionante. Hay mucha expectación», dijo Ayuso, que también posó junto al piloto español en el garaje de Williams.