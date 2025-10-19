Verstappen noquea a McLaren con la pole en Austin; Sainz noveno y Alonso décimo

Max Verstappen es el jefe de Red Bull, de la Fórmula 1 y del deporte de motor a día de hoy. El tetracampeón del mundo, por una pifia monumental de su equipo, se jugó a una sola carta la pole y hasta la más arriesgada apuesta le resultó ganadora en este punto de la temporada. Sí, ese en el que más miedo tienen los pilotos de McLaren, que ya sienten que se pueden quedar sin un título que veían ganado en verano… Por hacer cábalas, si se mantienen estas mismas posiciones al final del fin de semana estará a 33 puntos de Oscar Piastri con cinco citas por delante.

Tras ganar la sprint (con pole incluida), el holandés marcó el mejor tiempo en su primer intento de la Q3 (1:32.510) y le sirvió para arrasar con Lando Norris, que saldrá segundo, y Charles Leclerc, que cierra el top 3 en la salida de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos. Piastri, líder del Mundial 2025, saldrá sexto, por detrás de George Russell y Lewis Hamilton y por delante de Kimi Andrea Antonelli, Oliver Bearman y los españoles.

Carlos Sainz, consistente tras su podio en la sprint, partirá desde la novena posición y Fernando Alonso décimo y gracias con el Aston Martin. Gran resultado un día más del asturiano contando con que su compañero saldrá último. Hizo todo lo posible para meterse en la Q3 por octava vez este año y nadie duda de que dejará atrás su enfado y tratará de darle un tortazo a la mala suerte sacando buenos puntos este domingo (21:00 hora española).

Un 31-0 que retrata a Stroll… y a Aston Martin

La Q1 volvió a retratar a Lance Stroll. Si fuera poco pesada la losa de cinco puestos en parrilla por su accidente con Esteban Ocon en la sprint, el compañero de Alonso en Aston Martin no consiguió registrar un tiempo mayor que el decimoctavo y saldrá último en la carrera de este domingo. Ya son 31 ‘victorias’ consecutivas para Fernando en clasificaciones. Casi nada.

Alonso pasó sin apuros a la Q2, igual que Sainz, que incluso abortó un último intento que empezó por si acaso mejoraban los de abajo. Una faena arruinó a su compañero en Williams, Alex Albon, al que le invalidaron el tiempo de su vuelta rápida y cayó hasta la penúltima posición. Eliminado junto a Gabriel Bortoleto, Ocon, Stroll e Isack Hadjar, que sufrió un accidente en los primeros minutos de la sesión.

A la Q3 sin despeinarse

Sainz y Alonso pasaron a la Q3 sin apuros y abortando otra vez en un amago de segundo intento. Por segunda vez consecutiva, y es la única vez que ocurre este año, los dos españoles accedían de la mano a un top 10. Verstappen continuaba en lo más alto y Leclerc se colaba por delante de Norris. Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly y Franco Colapinto se despedían antes de una batalla por la pole que iba a ser multicolor.

Pole del mejor, Verstappen

Verstappen, en representación de Red Bull, se disponía a pelear contra los tres grandes equipos, McLaren, Mercedes y Ferrari, por una de las primeras posiciones más reñidas del año. Era el holandés contra todo y, como es el mejor, estableció un tiempo que bien podía valer la pole en su primer y único intento. Con 1:32.510, era casi cuatro décimas más rápido que Norris mientras Piastri seguía desaparecido, séptimo entre Sainz y Alonso.

El tetracampeón del mundo se la tenía que jugar todo a una carta tras ver la bandera a cuadros y quedarse sin tiempo para un segundo intento, pero nadie mejoraba y Verstappen arañaba la séptima pole de la temporada. Y es imposible aventurarse a decir cuál de las siete es más meritoria con un coche claramente inferior al McLaren. Por eso, si gana el quinto título consecutivo será el que más se recordará con el paso del tiempo.

Así queda la parrilla de Austin