Verstappen saca la tijera en Austin, Sainz tercero por sorpresa y la mala suerte se ceba con Alonso

Max Verstappen mostró al mundo por qué sigue siendo el rey del sprint y de la Fórmula 1 con su decimotercera victoria en carreras cortas conseguida este sábado en un inicio loco del Gran Premio de Estados Unidos. La prueba dinamitó en segundos, con los dos McLaren accidentados y viendo cómo el holandés sonreía desde el retrovisor porque tenía en su mano pegar otro tijerazo en la pelea por el campeonato.

Fernando Alonso vivió el colmo de la mala suerte y Carlos Sainz acabó tercero por sorpresa. El de Aston Martin fue un daño colateral del caos de la salida al ser impactado de refilón por Nico Hulkenberg tras su choque con Oscar Piastri. Venía de hacer un sexto inimaginable en clasificación y lo perdió todo a la primera de cambio. Buena noticia el podio del madrileño, el segundo tras el de la carrera larga de Bakú.

Ni un minuto, ni una vuelta… tan sólo un giro. Eso fue lo que tardaron los dos pilotos de McLaren en chocarse después de brindar a su equipo el segundo título de constructores consecutivo en este Mundial 2025. A la que les han dejado pelear, a la lona. Lando Norris y Piastri abandonaron tras salida después de que el australiano cogiera mal el interior de la curva, se llevase puesto a Hulkenberg y de paso a Alonso y también a su compañero.

Los dos coches papaya se iban fuera, también el Aston Martin, y Verstappen, coche de seguridad mediante (duró cinco vueltas), se lanzaba a por un recorte de ocho puntos a uno y otro… y ya son 33 por debajo de Norris y 55 de Piastri. Por si no estaba claro, hay Mundial. Y más viendo el espectacular momento de forma del holandés, tetracampeón del mundo.

Verstappen sigue siendo el rey

Verstappen sufrió para contener el ataque de furia de George Russell, segundo y flamante ganador del GP de Singapur, y cuando lo logró se escapó con el Red Bull hasta meterle más de dos segundos al inglés a seis vueltas del final. Triunfo capital del rey del sprint y de la F1 actual que, por si existía alguna duda, selló con ayuda de Lance Stroll y Esteban Ocon. Un accidente entre compañeros de Alonso (el francés en Alpine 2021-2022) que sentenciaba el envite con bandera amarilla en las últimas vueltas. A las 23:00 horas más tralla con la clasificación del GP de Estados Unidos.

Resultados del sprint de Estados Unidos

Verstappen Russell Sainz Hamilton Leclerc Albon Tsunoda Bearman Antonelli Lawson Gasly Bortoleto Hadjar Hulkenberg Colapinto