Carrera al sprint de F1 en directo hoy: sigue en vivo el GP de Estados Unidos en vivo
Sigue con nosotros la sesión continua en Austin desde las 19:00 horas con la carrera al sprint y a las 23:00 la clasificación
El Mundial de Fórmula 1 2025 va llegando a su fin y este sábado se producirá un momento clave en el que Max Verstappen puede volver a recortar a los McLaren. El holandés saldrá primero por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que el morbo está asegurado. Aunque mucha atención habrá que poner también a nuestros pilotos españoles con Fernando Alonso sexto y Carlos Sainz séptimo. Sigue en directo en OKDIARIO la carrera al sprint del GP de Estados Unidos.
Verstappen se apuntó la primera batalla, en busca de mantener su dictadura en cuanto a carreras cortas se refiere, para alargar la emoción de la lucha por el campeonato. El de Red Bull marcó el mejor tiempo (1:32.143) justo con el final de la sesión cronometrada, quedando por delante de Norris y Piastri.
El holandés sacó menos de una décima al británico, quien se vio superado al final después de mandar en la SQ1 y la SQ2, y ya tres a un Piastri que tendrá que negociar, en las seis carreras que quedan de Mundial y tres sprints, la presión de defender el liderato. El australiano tiene una renta de 22 puntos sobre su compañero de equipo y 63 sobre un Verstappen sin presión y sin freno.
En cuarta posición partirá un Nico Hulkenberg que había sido segundo en los primeros libres. El alemán aguantó en una apretada sesión cronometrada, por delante de George Russell, y como hizo Alonso. El español, que no las tenía todas consigo en la previa, exprimió algunas de las mejoras de su Aston Martin para salir sexto en busca de los puntos.
Sprint apasionante en el GP de Estados Unidos
El doble campeón del mundo ya había dejado una buena presentación en los primeros entrenamientos. Mientras, Sainz partirá séptimo, sin encontrar un mejor remate a la clasificación, aunque el madrileño mantiene su dinámica de estar en la pelea tras su podio en Bakú y la remontada en Singapur. El de Williams enseñó que sabe rendir en el Circuito de Las Américas de Austin, pese a que solo rodó nueve vueltas en los libres.
Por otro lado, el trazado texano mostró lo que apunta a otro fin de semana de crisis para Ferrari. Los dos coches rojos sufrieron para avanzar por la clasificación, hasta ser octavo y décimo, entre medias Alex Albon, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Verstappen recorta ocho puntos
Max Verstappen ha conseguido un botín de ocho puntos y ya vislumbra al líder del Mundial Oscar Piastri a 55 puntos. El vigente campeón ha vuelto y quiere hacer una remontada que firmaría el mismísimo Real Madrid en este final de temporada.
Así termina la sprint
Max Verstappen sigue recortando en el Mundial y Carlos Sainz ha sido el piloto de la sprint pasando del séptimo puesto al tercero.
- Max Verstappen
- George Russell
- Carlos Sainz
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Alex Albon
- Yuki Tsunoda
- Kimi Andrea Antonelli
- Liam Lawson
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Isack Hadjar
- Nico Hulkenberg
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Oliver Bearman
¡Carlos Sainz es tercero en la sprint!
Gana Verstappen tras una primera vuelta loca en la que abandonaron los dos McLaren y Fernando Alonso. Segundo fue un combativo Russell y tercero un Carlos Sainz que mantuvo a raya a los Ferrari. El piloto madrileño vuelve a demostrar su calidad con un resultado completamente inesperado y aprovechándose del caos.
Accidente de Stroll con Ocon y coche de seguridad
No peleaban por los puntos, pero se tocaron. Stroll y Ocon se picaron en la primera curva con ambos colisionando. El canadiense se llevó puesto al piloto de Haas en una maniobra que podría causarle una penalización de cara a la sesión de calificación. Quedan tres vueltas y parece que no se reiniciará la carrera.
Carlos Sainz toma aire
Hamilton venía muy fuerte, pero el madrileño se ha guardado unas décimas de margen para volver a sacar al británico de la zona de DRS. Quedan cinco vueltas y Sainz puede soñar a lo grande.
Hamilton está en zona de DRS de Carlos
El británico viene con el cuchillo entre los dientes para intentar pasar a su antecesor en Ferrari. Carlos aguanta como puede. Veremos qué sucede con los neumáticos medios del piloto de Ferrari que son cinco vueltas más viejos que los del español.
Hamilton adelanta a Leclerc
No sólo los McLaren se dan palos, los Ferrari también se reparten estopa. Hamilton se aprovechó de que Leclerc estaba presionando a Carlos Sainz para colar su coche y ser el nuevo rival del madrileño por la tercera posición de la carrera. Mal cliente para Carlos.
Russell intenta adelantar sin éxito a Max
Lo ha intentado desde lejos George Russell. El británico entró pasado y ha sacado de pista a un Verstappen que, de no haberse ido, habría colisionado. Carrera muy caliente en Austin.
Se reinicia la carrera
Tras cinco vueltas de coche de seguridad, la carrera se reemprende con Carlos Sainz en tercera posición. Quedan 13 vueltas y el madrileño puede volver a obtener un enorme resultado para Williams tras conseguir el podio en Azerbaiyán.
Coche de seguridad en pista
El accidente ha ensuciado por completo la primera curva y ha obligado a que saliese el coche de seguridad. Verstappen va primero, segundo Russell, tercero Sainz, cuarto Leclerc y quinto Hamilton. Ojo que el Mundial se apretaría con un triunfo de Max.
Los dos McLaren fuera y Alonso también
Accidente múltiple en la primera curva. Los dos McLaren están fuera de combate, al igual que Fernando Alonso. Max Verstappen es el principal beneficiado con un Carlos Sainz que ha ascendido a la tercera posición. El principal causante de todo ha sido Hulkenberg.
Todo listo para el inicio
Muchísimo calor en el circuito de las Américas. Puede ser importante la degradación en estas circunstancias, pero tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz son expertos compitiendo en estas circunstancias. Ojo que los McLaren pueden sufrir con calor.
Ayuso presente en el circuito de las Américas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una de las invitadas VIP al Gran Premio de las Américas. La política popular se encuentra en territorio estadounidense para tomar apuntes para el próximo Gran Premio de Madrid que se estrenará en el calendario en 2026.
Aston Martin va con todo
El equipo inglés ha montado una configuración especial para paliar la falta de velocidad punta del Aston Martin. Fernando Alonso sale sexto y con muchas ganas de intentar subir al podio. Recordemos que en esta carrera no hay paradas en boxes.
Así está la parrilla
Salida con morbo asegurado con Verstappen delante de los dos McLaren con el título en juego y los dos españoles en el top 10.
¡Bienvenidos!
Aquí comienza una sesión continúa de F1 con la carrera al sprint a las 19:00 y hasta que termine una clasificación que arrancará cuatro horas más tarde, a las 23:00.
Volvemos a las 22:30
Tras una de las carreras al sprint más emocionantes de los últimos años, la Fórmula 1 no se detiene con una sesión de clasificación a las 23 horas. Veremos si Max Verstappen sigue dominando y cómo está el ambiente en McLaren tras el accidente en la primera carrera.