Carrera al sprint de F1 en directo hoy: sigue en vivo el GP de Estados Unidos en vivo

El Mundial de Fórmula 1 2025 va llegando a su fin y este sábado se producirá un momento clave en el que Max Verstappen puede volver a recortar a los McLaren. El holandés saldrá primero por delante de Lando Norris y Oscar Piastri, por lo que el morbo está asegurado. Aunque mucha atención habrá que poner también a nuestros pilotos españoles con Fernando Alonso sexto y Carlos Sainz séptimo. Sigue en directo en OKDIARIO la carrera al sprint del GP de Estados Unidos.

Verstappen se apuntó la primera batalla, en busca de mantener su dictadura en cuanto a carreras cortas se refiere, para alargar la emoción de la lucha por el campeonato. El de Red Bull marcó el mejor tiempo (1:32.143) justo con el final de la sesión cronometrada, quedando por delante de Norris y Piastri.

El holandés sacó menos de una décima al británico, quien se vio superado al final después de mandar en la SQ1 y la SQ2, y ya tres a un Piastri que tendrá que negociar, en las seis carreras que quedan de Mundial y tres sprints, la presión de defender el liderato. El australiano tiene una renta de 22 puntos sobre su compañero de equipo y 63 sobre un Verstappen sin presión y sin freno.

En cuarta posición partirá un Nico Hulkenberg que había sido segundo en los primeros libres. El alemán aguantó en una apretada sesión cronometrada, por delante de George Russell, y como hizo Alonso. El español, que no las tenía todas consigo en la previa, exprimió algunas de las mejoras de su Aston Martin para salir sexto en busca de los puntos.

Sprint apasionante en el GP de Estados Unidos

El doble campeón del mundo ya había dejado una buena presentación en los primeros entrenamientos. Mientras, Sainz partirá séptimo, sin encontrar un mejor remate a la clasificación, aunque el madrileño mantiene su dinámica de estar en la pelea tras su podio en Bakú y la remontada en Singapur. El de Williams enseñó que sabe rendir en el Circuito de Las Américas de Austin, pese a que solo rodó nueve vueltas en los libres.

Por otro lado, el trazado texano mostró lo que apunta a otro fin de semana de crisis para Ferrari. Los dos coches rojos sufrieron para avanzar por la clasificación, hasta ser octavo y décimo, entre medias Alex Albon, Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Dónde ver la sesión

Este GP de Estados Unidos y su carrera al sprint se podrá ver en directo por televisión a través del canal de DAZN F1, que está en distintas plataformas. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito de Las Américas de Austin.