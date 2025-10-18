Así fue la locura de salida del sprint en Austin: los dos McLaren se chocan y Alonso se va fuera
Lando Norris y Oscar Piastri protagonizaron la carambola que acabó con las aspiraciones del piloto español
Lo positivo es que Carlos Sainz se aupó a la tercera posición
Síguelo en directo con nosotros
Locura total en la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Un accidente que empezó entre los dos McLaren, aspirantes al título de Fórmula 1, y que salpicó a Fernando Alonso cuando salía sexto y con opciones de puntuar en Austin. Todo empezó con Oscar Piastri tratando de coger el interior de la curva 1, chocándose con Nico Hulkenberg y llevándose de paso a su compañero, Lando Norris.
Max Verstappen voló hacia adelante, los dos McLaren se iban a la lona y el holandés sabía que podía recortar ocho puntos a ambos porque también está en la lucha por el Mundial 2025. Alonso, en otro golpe de mala suerte, fue impactado de refilón por Hulkenberg y estuvo obligado a abandonar la prueba porque el Aston Martin estaba dañado. El coche de seguridad duró las cinco primeras vueltas. La mejor noticia para el público español es que todo este caos colocó a Carlos Sainz tercero.
CAOS TOTAL EN LA SALIDA 💥💥💥
¡SE TOCAN LOS MCLAREN CON ALONSO Y HULKENBERG!
EN DIRECTO AQUÍ: https://t.co/5yMVsENHx5#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/uDIaodfdFI
— DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025