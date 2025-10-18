MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025: GP DE ESTADOS UNIDOS

Así fue la locura de salida del sprint en Austin: los dos McLaren se chocan y Alonso se va fuera

Lando Norris y Oscar Piastri protagonizaron la carambola que acabó con las aspiraciones del piloto español

Lo positivo es que Carlos Sainz se aupó a la tercera posición

Síguelo en directo con nosotros

salida sprint
Imagen del choque múltiple en la salida del sprint en COTA. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Locura total en la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Un accidente que empezó entre los dos McLaren, aspirantes al título de Fórmula 1, y que salpicó a Fernando Alonso cuando salía sexto y con opciones de puntuar en Austin. Todo empezó con Oscar Piastri tratando de coger el interior de la curva 1, chocándose con Nico Hulkenberg y llevándose de paso a su compañero, Lando Norris.

Max Verstappen voló hacia adelante, los dos McLaren se iban a la lona y el holandés sabía que podía recortar ocho puntos a ambos porque también está en la lucha por el Mundial 2025. Alonso, en otro golpe de mala suerte, fue impactado de refilón por Hulkenberg y estuvo obligado a abandonar la prueba porque el Aston Martin estaba dañado. El coche de seguridad duró las cinco primeras vueltas. La mejor noticia para el público español es que todo este caos colocó a Carlos Sainz tercero.

Lo último en Deportes

Últimas noticias