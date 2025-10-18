Verstappen le gana la primera batalla a los McLaren en Estados Unidos con los españoles dando la cara

Max Verstappen se llevó la carrera al sprint shootout del GP de Estados Unidos en un primer examen en los que los McLaren rozaron una minipole por apenas siete centésimas. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz dieron la cara aguantando hasta el final y los Ferrari se llevaron un batacazo de cara a sus aspiraciones en Austin.

En la Q1 pudo haberse complicado más de la cuenta para los españoles. En los últimos dos minutos, los últimos en salir a la pista provocaron un tren que puso en peligro la clasificación del asturiano, que no tuvo tiempo de mejorar su tiempo con una segunda vuelta que pudo haberle costado la eliminación a las primeras de cambio.

Sin embargo, los coches que tuvo detrás tampoco pudieron hacer un segundo trazado para poner en aprietos a un Fernando que terminó duodécimo con +1,513, lo que le permitió estar por encima del corte con una diferencia de 0,422 segundos. En cambio, Carlos Sainz firmó mejor tiempo siendo el sexto más rápido con +1,015. El más rápido terminó siendo Lando Norris, imponiéndose a Max Verstappen y su compañero Piastri. Los eliminados en la primera prueba fueron Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon y Bortoleto.

La Q2 fue más tranquila para los nuestros, donde hicieron incluso hasta méritos para clasificarse. El de Williams incluso llegó a marcar el tercer mejor tiempo que, aunque terminó de nuevo sexto, le valió para pasar un corte mucho más apretado. La fortuna deparó para los Ferrari que, marcando malos tiempos, se salvaron en el límite con un Lewis Hamilton que rozó la eliminación por 14 décimas. Alonso, por su parte, se salvó con la novena posición y con un top-3 idéntico a la primera parte. Como eliminados, Kimi Antonelli, Lance Stroll, Isack Hadjar, Liam Lawson y Pierre Gasly, donde Lawson fue la sorpresa después de jugarse el accidente por intentar salvar su crono.

Por último llegó la Q3, Russell cometió un error en una curva que le dejó lejos de quedar entre los primeros puestos. Sin embargo, cuando los McLaren iban a confirmar la gesta, apareció Verstappen para llevarse una minipole. Alonso terminó sexto y una milésima de un Sainz que terminó octavo. «Ha sido una buena clasificación. Lo he intentado todo y no es fácil. Cambias al neumático blando sin ninguna referencia. Mañana será complicado en la esprint, pero es lo que queremos ver. Con ganas de mañana, pero muy contento por hoy», comentó el neerlandés después del sprint.

Clasificación y parrilla de salida del sprint GP de Estados Unidos