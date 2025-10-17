¿Qué es la carrera al sprint shootout en F1 y cómo funciona?

La Fórmula Uno siempre amplía horizontes en busca de un formato que se adapte a los nuevos tiempos para reenganchar a los aficionados y aumente la competitividad entre los corredores para formar una competición mucho más atractiva a nivel mediático y deportivo. Este viernes, Estados Unidos disfrutará del sprint shootout, una carrera que lleva ya unos años de recorrido.

La primera vez que se celebró fue en el GP de Azerbaiyán en Bakú en abril de 2023. De esta forma, la organización buscaba añadir una motivación extra a los fines de semana en los que hay carrera al sprint. Una forma en la que los pilotos de las escuderías tendrían muchas más opciones de sumar puntos de cara a los sábados.

El sprint shootout se celebra los viernes con una carrera de 30 minutos con el fin de establecer la parrilla de salida del sprint del día siguiente. Una vez establecida la clasificación final , esas serán las posiciones para que los pilotos peleen luego por los ocho primeros puestos (el primero suma ocho, el segundo, siete; el tercero, seis; y así sucesivamente).

Gracias a ello, la Fórmula Uno pretende enganchar más a la audiencia más allá del fin de semana y ganar mayor impacto. Al igual que con el sprint, los pilotos se ven obligados a ir al 100% desde el principio y, de esta forma, forzarse a hacer más vueltas rápidas. Hay que tener en cuenta que la FIA solo establece esta metodología en las seis carreras en las que hay sprint (China, Miami, Bélgica, Estados Unidos, Brasil y Qatar). Una decisión que aprobaron todas las escuderías y que este fin de semana volverá a estar presente en Austin.

Calendario de la Fórmula Uno cuando hay sprint shootout

Viernes

Entrenamientos libres 1

Clasificación Sprint (Sprint Shootout)

Sábado

Carrera Sprint

Clasificación Gran Premio

Domingo