Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2025 Lando Norris está en lo más alto de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 y le saca un punto a su compañero Oscar Piastri Este apasionante GP de Brasil se disputará en un circuito mítico como es el de Interlagos

El Mundial de Fórmula 1 2025 está más emocionante que nunca y los pilotos tendrán que darlo todo en el GP de Brasil, ya que Interlagos puede acabar siendo decisivo al ser un fin de semana especial. Y es que no sólo se repartirán los puntos del Gran Premio del domingo, sino que el sábado también habrá en juego por la carrera al sprint. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Autódromo José Carlos Pace.

Horario del GP de Brasil 2025 de F1

El GP de Brasil, que corresponde a la vigesimaprimera jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, se celebrará en un circuito histórico como es el de Interlagos, por lo que se viene un fin de semana apasionante. Nos estamos acercando al final del campeonato y todavía queda mucho por decidir, ya que hay que recordar que el primero, Lando Norris, sólo le saca un puntito al segundo, que es su compañero de equipo Oscar Piastri. Por si fuera poco, Max Verstappen va tercero con opciones todavía de revalidar el título.

Viernes 7 de noviembre

Todo comenzará en este GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2025 este viernes 7 de noviembre con la primera sesión de entrenamientos libres. Los pilotos tendrán ahí su primera y única oportunidad de familiarizarse con el Circuito de Interlagos, ya que posteriormente la jornada la cerrará la clasificación para la carrera al sprint, donde esperan hacer un buen papel los Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz y compañía.

Entrenamientos libres 1: 15:30 – 16:30 horas.

Clasificación de la carrera al sprint: 19:30 – 20:15 horas.

Sábado 8 de noviembre

El sábado 8 de noviembre se presenta con gran emoción en el GP de Brasil, ya que Interlagos será testigo de una apasionante carrera al sprint donde se repartirán puntos para el Mundial de Fórmula 1 2025. Una vez acabada esta prueba no podrán descansar, ya que llega el turno a la clasificación, donde los pilotos intentarán darlo todo para salir lo más adelante posible en la parrilla de salida del domingo.

Carrera al sprint: 15:00 – 16:00 horas.

Clasificación del GP de Brasil: 19:00 – 20:00 horas.

Domingo 9 de noviembre

El colofón final del GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2025 llegará este domingo 9 de noviembre con la carrera principal donde los Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto intentarán acabar en los puntos. Este Gran Premio está programado para que comience a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar 71 vueltas al trazado sudamericano.

GP de Brasil: 18:00 horas (71 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Brasil: horario de la Fórmula 1

Esta vigésimaprimera jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es el GP de Brasil, va a tener de todo. El sábado se repartirán puntos tras la carrera al sprint, por lo que pueden producirse cambios en la clasificación de pilotos. Ya el domingo se celebrará el Gran Premio, donde veremos cómo queda todo. Por ahora, Lando Norris lidera la tabla con 357 puntos, uno más que su compañero en McLaren Oscar Piastri. Max Verstappen completaría el podio con 321 unidades, por lo que todavía tiene opciones y espera dar un golpe sobre la mesa en Interlagos.

Dónde ver gratis el GP de Brasil de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en el Mundial de Fórmula 1 2025, ya sean los entrenamientos libres, las clasificaciones, la carrera al sprint o el Gran Premio. Esto se traduce en que el GP de Brasil se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn F1 tiene en diferentes plataformas, pero hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para ver con todo tipo de detalles todo lo que ocurra en Interlagos.

Por otro lado, todos aquellos aficionados de este apasionante deporte y los seguidores de Carlos Sainz y Fernando Alonso también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2025 mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán su página web a disposición de sus clientes para que disfruten de todo lo que suceda en Interlagos a través de un ordenador de manera cómoda.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que rodee a este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2025 que se celebra en Interlagos. Narraremos en directo y en vivo online la clasificación, la carrera al sprint y el GP de Brasil con todo tipo de detalles. Una vez acabe cada prueba publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se puedan producir en el país sudamericano, donde estaremos prestando especial atención a Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Dónde escuchar por la radio el GP de Brasil de F1

Todos los amantes de este deporte que estén siguiendo el Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el GP de Brasil deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con Interlagos para contar todo lo que esté sucediendo en las diferentes pruebas del fin de semana.

Circuito del GP de Brasil de F1

El Circuito de Interlagos, conocido también como el Autódromo José Carlos Pace, será el escenario donde se celebrará este vibrante GP de Brasil del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se celebró en este trazado fue en 1973, por lo que estamos hablando de uno de los recintos con más historia y magia del Gran Circo. Tiene un total de 15 curvas con dos zonas de DRS y cuenta con 4,309 kilómetros. En total se darán 71 vueltas y el tiempo más rápido allí lo firmó Valtteri Botas en 2018 al detener el cronómetro en 1:10:540.