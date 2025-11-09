F1 hoy en directo: sigue online la carrera del GP de Brasil 2025 desde Interlagos en vivo

Vuelve la F1 y lo hace con una apasionante carrera en el circuito de Interlagos para el Gran Premio de Brasil. La lucha por el Mundial está que arde y la emoción es máxima cuando sólo quedan cuatro carreras para el final. Lando Norris y Oscar Piastri, con Max Verstappen en la recámara, pelean por un título que está muy abierto. Sigue en vivo y en directo online la gran carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 desde el circuito de Interlagos.

Lando Norris se presenta en Brasil como el gran favorito a ganar la carrera después de ganar la prueba al sprint del sábado y también tras conseguir la pole en Interlagos. El británico, actual líder del Mundial con nueve puntos de ventaja sobre su compañero Piastri, sale desde una primera posición clave en esta carrera.

A su lado estará Kimi Andrea Antonelli y en tercer lugar en este GP de Brasil partirá Leclerc. Cuarto es Piastri, que necesitará remontar para que la diferencia de puntos con Norris no sea mayor. La gran sorpresa de la clasificación fue el hundimiento de Verstappen, que saldrá desde muy atrás en la parrilla, desde el puesto 16.

Como durante toda esta temporada 2025 del Mundial, la Fórmula 1 cuenta con dos pilotos españoles. Fernando Alonso saldrá desde la undécima posición con el Aston Martin y Carlos Sainz partirá con el Williams desde el 15º puesto de la parrilla de salida.

GP de Brasil de Fórmula 1 en directo

Este GP de Brasil, una de las citas ya tradicionales cada año en el Mundial de F1, es la vigesimaprimera carrera del Mundial de Fórmula 1 2025. Una vez que acabe esta carrera sólo quedarán tres. Este GP de Brasil se celebra en un circuito histórico como es el de Interlagos. Este es un circuito histórico para el automovilismo español, porque fue allí donde Fernando Alonso ganó sus dos Mundiales.

Tiene un total de 15 curvas con dos zonas de DRS y cuenta con 4,309 kilómetros. En total se darán 71 vueltas y el tiempo más rápido allí lo firmó Valtteri Botas en 2018 al detener el cronómetro en 1:10:540.

