Clasificación del Mundial de F1 2025 tras la carrera del GP de Brasil

Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, ganó este domingo el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; disputado en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, fue quinto.

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el ‘pit lane’, firmó la gran remontada del día para acabar tercero.

Clasificación de pilotos de F1

Lando Norris: 390 puntos Oscar Piastri: 366 puntos Max Verstappen: 341 George Russell: 276 Charles Leclerc: 214 Lewis Hamilton: 148 Kimi Andrea Antonelli: 122 Alex Albon: 73 Nico Hulkenberg: 43 Isack Hadjar: 43 Oliver Bearman: 40 Fernando Alonso: 40 Carlos Sainz: 38 Liam Lawson: 36 Lance Stroll: 32 Esteban Ocon: 30 Yuki Tsunoda: 28 Pierre Gasly: 22 Gabriel Bortoleto: 19 Franco Colapinto: 0 Jack Doohan: 0

Clasificación de constructores de F1