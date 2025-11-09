Norris alcanza la perfección en Brasil y se acerca más al título con Sainz decimotercero y Alonso decimocuarto

Lando Norris suma y sigue y acaricia su primer título de Fórmula 1 tras conseguir su segunda victoria consecutiva, dos en dos semanas, en el Gran Premio de Brasil tras la de México, la séptima del Mundial de 2025. El piloto británico es más líder tras liderar toda la carrera y abre la brecha con Oscar Piastri, quinto por una polémica sanción y aun sin ritmo, y un Max Verstappen que realizó su actuación más bestia del año subiendo al podio desde el pit lane.

Kimi Andrea Antonelli fue segundo, su mejor resultado en la categoría, aunque estuvo a punto de ser engullido por el tiburón holandés, que voló con todos sus neumáticos, especialmente al final con el blando. George Russell acabó cuarto por delante de Piastri y detrás del todavía segundo clasificado del campeonato Oliver Bearman, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Isack Hadjar y Pierre Gasly.

Carlos Sainz fue decimotercero, aunque rozó el top 10 tras una primera parada nefasta de Williams (5,2 segundos) que le lastró durante toda la carrera y Fernando Alonso acabó decimocuarto tras deshacerse en la segunda mitad con un Aston Martin muy flojo de ritmo. Y eso que ambos escalaron posiciones en la alocada salida en la que el accidente de Gabriel Bortoleto generó la primera de dos banderas amarillas.

En ese mismo lance, Lewis Hamilton se chocó con Franco Colapinto, y acabó abandonando con el paso de las vueltas. Antes lo hizo Charles Leclerc en una resalida de locura que dejó otra tarde negra para Ferrari, por una colisión a tres con Antonelli y Piastri. Al monegasco se le salió una rueda, destrozó el suelo y se tuvo que retirar. La FIA señaló a Piastri por el triple incidente y le castigó con 10 segundos que le impidieron luchar con Norris.

Norris gana sin fisuras y duelo épico al final

De cualquier modo, el británico siempre fue el mejor de los dos McLaren cuando corrieron en las dos primeras posiciones, metiéndole hasta cinco segundos. Norris acabó sobrado, superando por 10 a Antonelli y a Verstappen, que protagonizaron la acción más entretenida en las últimas dos vueltas.

El de Red Bull se tuvo que conformar con un épico tercer puesto y Piastri con el quinto tras amagar con adelantar a Russell en el final de la cita. Quedan tres, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi, pero Norris parece ya casi el único candidato después de su fin de semana perfecto en el circuito de Interlagos.