Norris aprovecha la pifia de Piastri y da un paso más hacia el Mundial con Alonso sexto en Brasil

Lando Norris logró este sábado su tercera victoria en una carrera al sprint del Gran Premio de Brasil tras aprovechar la pifia de su compañero, Oscar Piastri, con el que lucha por el Mundial de Fórmula 1 2025 y dio otro paso más hacia el título. El británico lo tuvo que pelear hasta el final por la caída del neumático blando y Kimi Andrea Antonelli acabó acariciando el triunfo con George Russell tercero.

Fernando Alonso celebra un meritorio sexto puesto que viene de una brutal clasificación y una defensa imperial a Charles Leclerc, que le adelantó a falta de dos vueltas para ser quinto, y Lewis Hamilton, séptimo. Max Verstappen, al que retó en la resalida, cuarto y recorte de cinco puntos a Piastri en la tabla de pilotos. Lance Stroll fue octavo con el otro Aston Martin y Carlos Sainz decimoséptimo tras salir último, ya con la mente puesta en la clasificación de las 19:00 horas.

Verstappen dio el primer zarpazo en una salida en la que arriesgó y ganó la quinta posición de Alonso. Norris resistió, aunque Antonelli trató de perseguirle de cerca en las primeras vueltas para aferrarse a su DRS con el blando y zafarse de Piastri antes del caos. Detrás, Hamilton remontaba tres puestos y Liam Lawson hacía de las suyas con Oliver Bearman como perjudicado esta vez.

La vuela 7 alteró por completo la sprint con el triple accidente de Piastri, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto. La presión superó al de McLaren, que se fue por la curva 3 tras pisar mal el piano antes de que los otros dos pilotos les ocurriese exactamente lo mismo en esa misma zona con la pista bastante húmeda. Hubo bandera roja y eso daba lugar a una carrera nueva con posibilidad de cambiar ruedas.

Norris se zafa de Antonelli y Alonso se defiende

La prueba tardó casi media hora en reanudarse y lo hizo desde la parrilla cuando todo el mundo pensaba que iba a ser en parado como así se había comunicado en primera instancia. Alonso quería este formato y nos dejó un duelazo con Verstappen del que pocas veces podemos disfrutar. El holandés, con más ritmo, le metió un segundo y el objetivo del español pasaba a ser aferrarse al quinto puesto defendiéndose de los Ferrari.

El asturiano, que había salido con medios, acabó sufriendo el desgaste del blando con otra estrategia que se vio truncada por la mala suerte. ¿Qué habría pasado saliendo con esos blandos? Pues posiblemente no habría habido bandera roja… pensará Fernando.

Durísimo accidente de Bortoleto

La sprint acabó con un súper aparatoso accidente de Gabriel Bortoleto con el Sauber volando por los aires hasta chocarse con muchísima dureza. Por suerte, al brasileño no le ocurrió nada, aunque peligra su participación en la clasificación por los severos daños de su coche.