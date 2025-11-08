Carrera sprint F1 del GP de Brasil en directo: sigue el Mundial de F1 en Interlagos hoy en vivo

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Con la pelea por el Mundial al rojo vivo, Lando Norris partirá desde la pole en esta carrera, mientras que su gran rival, su compañero de equipo Oscar Piastri, lo hará desde el tercer puesto. Max Verstappen partirá sexto.

La gran sorpresa la protagonizó Fernando Magic Alonso. El asturiano volvió a hacer magia con el Aston Martin y se sacó un auténtico vueltón de la manga. Saldrá desde la quinta posición después de quedarse a una milésima del tiempo de George Russell, cuarto. El piloto español tenía marcado en rojo este circuito y tenía toda la razón. Aquí en Interlagos el coche corre y cuenta con una oportunidad única de sumar puntos importantes para escalar puestos en la clasificación.

Carlos Sainz, por su parte, no corrió la misma suerte que su compatriota y saldrá último. Algo le pasó al Williams en la SQ1 porque no se explica cómo pudo quedar tan atrás. Lo cierto es que la batalla por el título de la Fórmula 1 vivirá un nuevo capítulo este sábado en Interlagos. Norris quiere aprovechar su posición de ventaja para seguir ampliando la distancia con sus perseguidores.