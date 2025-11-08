Carrera sprint F1 del GP de Brasil en directo: sigue el Mundial de F1 en Interlagos hoy en vivo
Te contamos en vivo y en directo todo lo que suceda en la sprint del GP de Brasil de F1
Fernando Alonso saca su magia y Aston Martin le empuja a un quinto puesto para la sprint de Brasil
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Con la pelea por el Mundial al rojo vivo, Lando Norris partirá desde la pole en esta carrera, mientras que su gran rival, su compañero de equipo Oscar Piastri, lo hará desde el tercer puesto. Max Verstappen partirá sexto.
La gran sorpresa la protagonizó Fernando Magic Alonso. El asturiano volvió a hacer magia con el Aston Martin y se sacó un auténtico vueltón de la manga. Saldrá desde la quinta posición después de quedarse a una milésima del tiempo de George Russell, cuarto. El piloto español tenía marcado en rojo este circuito y tenía toda la razón. Aquí en Interlagos el coche corre y cuenta con una oportunidad única de sumar puntos importantes para escalar puestos en la clasificación.
Carlos Sainz, por su parte, no corrió la misma suerte que su compatriota y saldrá último. Algo le pasó al Williams en la SQ1 porque no se explica cómo pudo quedar tan atrás. Lo cierto es que la batalla por el título de la Fórmula 1 vivirá un nuevo capítulo este sábado en Interlagos. Norris quiere aprovechar su posición de ventaja para seguir ampliando la distancia con sus perseguidores.
¿A qué hora es la carrera al sprint del GP de Brasil?
La carrera al sprint del GP de Brasil de F1 comienza a las 15:00 hora peninsular española. Norris buscará una nueva victoria para afianzarse en lo alto del Mundial de pilotos.
Norris manda en la pelea por el título
Lando Norris ha ganado la primera de las batallas por el título en Interlagos. Saldrá desde la pole en el GP de Brasil de F1, con Piastri tercero y Verstappen sexto. Su objetivo no es otro que ganar la sprint y ampliar su diferencia con Oscar y Max.
Alonso sueña con dar la campanada
Aston Martin avisaba al llegar a Interlagos que «en Brasil puede pasar cualquier cosa…». Aquí van muy bien y sus pilotos saldrán quinto (Alonso) y séptimo (Stroll). El asturiano sueña con dar la campanada en esta sprint y firmar un gran resultado.
¿Qué es una carrera al sprint en Fórmula 1?
Las carreras al sprint son carreras cortas de unos 100 km que reparten puntos a los ocho primeros clasificados, lo que añade emoción y estrategia al fin de semana. Además, estas carreras tienen un formato diferente.