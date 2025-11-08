F1 en directo: clasificación del GP Brasil 2025 con Alonso y Sainz, resumen y TV
Sigue la clasificación de Interlagos con nosotros
Hoy, 8 de noviembre, la emoción de la Fórmula 1 continúa en el circuito de Interlagos con una jornada intensa en el Gran Premio de Brasil. Tras una vibrante carrera al sprint celebrada a las 15:00 horas, llega el turno de la clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera principal del domingo.
En la sprint, Lando Norris se llevó la pole y la victoria, seguido por Kimi Antonelli y George Russell. Fernando Alonso terminó sexto tras una sólida actuación, mientras que Max Verstappen fue cuarto. Oscar Piastri quedó fuera de carrera por accidente. En el shootout, Carlos Sainz quedó eliminado en último lugar, mientras que Alonso sorprendió con un gran ritmo.
La clasificación del GP de Brasil está programada para las hoy a las 19:00 y será clave para definir las posiciones de salida de cara a la carrera del domingo. Con los Red Bull y Ferrari mostrando un rendimiento irregular, todas las miradas están puestas en Alonso y Sainz en un circuito que siempre da juego como el de Interlagos.
¿A qué hora es la clasificación del GP de Brasil de F1?
La clasificación oficial del Gran Premio de Brasil se celebra hoy, 8 de noviembre, a las 19:00 hora española.
¿Dónde ver la clasificación de F1 en directo?
En España, la clasificación del GP de Brasil puede seguirse en directo a través de DAZN F1 y otras plataformas con derechos de retransmisión. También puedes seguir el minuto a minuto en este directo narrado.
¿Qué pasó en la carrera sprint del GP de Brasil?
La carrera sprint del GP de Brasil dejó varias sorpresas y un rendimiento desigual entre los favoritos. Lando Norris se llevó la victoria con autoridad, seguido por Kimi Antonelli y George Russell, que completaron el podio. Max Verstappen fue cuarto, mientras que Charles Leclerc terminó quinto. Fernando Alonso firmó una sólida actuación en sexta posición, por delante de Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Lance Stroll. El joven Isack Hadjar cerró el top 10.
Entre los incidentes destacados, Oscar Piastri quedó fuera de carrera tras un accidente. Carlos Sainz no logró entrar en los puntos y finalizó en la decimoquinta posición. El rendimiento de Red Bull y Ferrari fue más discreto de lo habitual, lo que abre interrogantes de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.
¿Qué se decide en la clasificación de hoy?
La clasificación de hoy define el orden de salida para la carrera principal del domingo.
¿Cuándo es la carrera principal del GP de Brasil?
La carrera del Gran Premio de Brasil se disputará el domingo 9 de noviembre. El horario es a las 18:00.
Q2: 0:00
También cae Hamilton
El inglés saldrá por detrás de Alonso, que ya le superó en la carrera al sprint. Albon y Stroll, compañeros de los españoles, también eliminados.
Q2: 1:00
Alonso y Sainz eliminados
Ambos españoles abortan su segundo y último intento y saldrán undécimo y decimoquinto respectivamente. Bajonazo gordo de los nuestros.
Q2: 7:00
¡Bearman domina el primer intento!
Increíble el de Haas. El inglés marca el mejor tiempo de la Q2, de momento, con Alonso séptimo y Sainz decimocuarto. Antonelli, también mejor que los McLaren. Está apretadísima la clasificación y eso da pie a la locura.
Q2: 15:00
Arranca la Q2
Todavía con la resaca de la eliminación de Verstappen. El holandés no caía eliminado a la primera de cambio ¡desde China 2017! Ocho años consecutivos clasificando, mínimo, entre los 15 primeros. Un día negro que engrandece la figura de uno de los más grandes de siempre.
Q1: 0:00
¡Alonso y Sainz a la Q2!
Y mientras, nuestros españoles superan el corte y buscarán meterse en la Q3.
Q1: 0:00
Sorpresón: ¡Verstappen en la Q1!
¡El tetracampeón del mundo cae eliminado en la Q1! Es una de las sorpresas del campeonato y de los últimos tiempos en la Fórmula 1. Ocon, Colapinto, Tsunoda y Bortoleto (no corrió) se van fuera también. El año pasado salió decimoséptimo y ganó la carrera… ¿repetirá la hazaña?
Q1: 3:00
¡Ojo con Verstappen!
El holandés está en puestos de eliminación y se queja de como desliza el Red Bull en las curvas. El que marca es corte es Sainz, que realizará el último intento. Todos los que salen ahora van con rueda nueva. Últimos minutos de la Q1.
Q1: 7:00
¡Subidón de Alonso!
Mejora su vuelta Fernando, que rodó una con medios y ahora ya con blandos se asegura un buen tiempo para pasar a la Q2. El que va a sufrir es Sainz, en el límite con Verstappen en vuelta.
Q1: 11:00
Alonso y Sainz deben mejorar
Ha sido mala la vuelta de los dos españoles, aunque Alonso está con neumáticos medios. Sainz, con blandos nuevos, decimotercero de momento y en claro riesgo de eliminación. Hamilton, el mejor tiempo de momento (1:10.233).
Q1: 12:00
¡Piastri sigue nervioso!
Error del australiano en su primer intento de la Q1, que se va a la basura por un bloqueo de ruedas. Su tiempo sólo mejora al de Colapinto.
Q1: 18:00
Empieza la Q1
Todo en marcha. Arranca la clasificación del GP de Brasil.
¡La clasificación empieza a las 19:05!
Con cinco minutos de retraso, la clasificación empezará en breve. Sol resplandeciente en Interlagos, todo lo contrario que el año pasado, cuando esta misma sesión se tuvo que retrasar al mismo domingo por las fuertes lluvias en Sao Paulo.
Sauber apura para sacar a Bortoleto a pista
Es una de las imágenes del GP de Brasil, el pedazo de accidente del nacido en el país sudamericano del que ha salido ileso sorprendentemente. Además, ojo que su equipo puede terminar de reparar el coche y así éste conseguiría completar la clasificación, algo que parecía imposible hace unas horas.
¡Se retrasa el inicio!
Por reparaciones en las barreras de las curvas 9 y 10. La nueva hora se conocerá en breve.
Lawson se lleva otra sanción
La FIA castiga con cinco segundos tanto al neozelandés como a Oliver Bearman por su choque anterior en la sprint, más un punto perdido de la superlicencia para cada piloto.
¡10 minutos para la clasificación!
Se ultiman los preparativos en los garajes de los equipos porque la clasificación del GP de Brasil está a punto de comenzar.
Prueba clave para el título
Tras el nuevo golpe de Norris para ponerse más líder, con nueve puntos sobre Piastri, esta clasificación será decisiva para los McLaren. También para Verstappen, que sacó cinco puntos de la carrera corta.
Sainz, obligado a mejorar
Después de su decepcionante sprint, Carlos quiere subir de nivel, aunque él mismo afirma que Interlagos no es un circuito en el que Williams vaya bien y que tanto Aston Martin como Sauber están mejor.
Ilusión con Alonso
Después de su sexto puesto en la sprint, Fernando vuelve a ilusionar a España con una clasificación prometedora. Brasil es un circuito que le va bien a Aston Martin y el asturiano va a sacar cualquier décima posible. Veremos que nos tiene preparado Magic.
¡Arranca el directo narrado de la clasificación del GP de Brasil de Fórmula 1!
Tras una intensa jornada marcada por la carrera sprint, donde Lando Norris se llevó la victoria y Fernando Alonso brilló con una sólida sexta posición, llega el momento de definir la parrilla de salida para la carrera principal del domingo. La sesión comienza a las 19:00 y todas las miradas están puestas en el rendimiento de Alonso, el dominio de McLaren y las dudas que rodean a Red Bull y Ferrari. Te lo contamos minuto a minuto, en tiempo real, desde Interlagos.
Piastri empieza liderando
Arranca la Q3 con Piastri al frente. Seis décimas mejor que su compañero de equipo y rival por el Mundial, un Norris que es último ahora mismo. Leclerc se ha quedado a dos milésimas del australiano y Bearman es tercero.