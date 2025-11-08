F1 en directo: clasificación del GP Brasil 2025 con Alonso y Sainz, resumen y TV

Hoy, 8 de noviembre, la emoción de la Fórmula 1 continúa en el circuito de Interlagos con una jornada intensa en el Gran Premio de Brasil. Tras una vibrante carrera al sprint celebrada a las 15:00 horas, llega el turno de la clasificación, que definirá la parrilla de salida para la carrera principal del domingo.

En la sprint, Lando Norris se llevó la pole y la victoria, seguido por Kimi Antonelli y George Russell. Fernando Alonso terminó sexto tras una sólida actuación, mientras que Max Verstappen fue cuarto. Oscar Piastri quedó fuera de carrera por accidente. En el shootout, Carlos Sainz quedó eliminado en último lugar, mientras que Alonso sorprendió con un gran ritmo.

La clasificación del GP de Brasil está programada para las hoy a las 19:00 y será clave para definir las posiciones de salida de cara a la carrera del domingo. Con los Red Bull y Ferrari mostrando un rendimiento irregular, todas las miradas están puestas en Alonso y Sainz en un circuito que siempre da juego como el de Interlagos.

¿A qué hora es la clasificación del GP de Brasil de F1?

La clasificación oficial del Gran Premio de Brasil se celebra hoy, 8 de noviembre, a las 19:00 hora española.

¿Dónde ver la clasificación de F1 en directo?

En España, la clasificación del GP de Brasil puede seguirse en directo a través de DAZN F1 y otras plataformas con derechos de retransmisión. También puedes seguir el minuto a minuto en este directo narrado.

¿Qué pasó en la carrera sprint del GP de Brasil?

La carrera sprint del GP de Brasil dejó varias sorpresas y un rendimiento desigual entre los favoritos. Lando Norris se llevó la victoria con autoridad, seguido por Kimi Antonelli y George Russell, que completaron el podio. Max Verstappen fue cuarto, mientras que Charles Leclerc terminó quinto. Fernando Alonso firmó una sólida actuación en sexta posición, por delante de Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Lance Stroll. El joven Isack Hadjar cerró el top 10.

Entre los incidentes destacados, Oscar Piastri quedó fuera de carrera tras un accidente. Carlos Sainz no logró entrar en los puntos y finalizó en la decimoquinta posición. El rendimiento de Red Bull y Ferrari fue más discreto de lo habitual, lo que abre interrogantes de cara a la clasificación y la carrera principal del domingo.

¿Qué se decide en la clasificación de hoy?

La clasificación de hoy define el orden de salida para la carrera principal del domingo.

¿Cuándo es la carrera principal del GP de Brasil?

La carrera del Gran Premio de Brasil se disputará el domingo 9 de noviembre. El horario es a las 18:00.