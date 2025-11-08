Clasificación y parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 2025

Lando Norris saldrá primero en la carrera del Gran Premio de Brasil que se celebrará este domingo a las 18:00 (hora española) en el circuito de Interlagos. El piloto de McLaren superó a Kimi Andrea Antonelli, segundo con el Mercedes, y a Charles Leclerc (Ferrari). También a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que partirá en cuarta posición y protagonizará un episodio crucial en la pelea por el Mundial de Fórmula 1 2025.

Max Verstappen dio un sorpresón histórico al caer por primera vez en una Q1 desde el GP de China 2021. El holandés saldrá decimosexto por detrás de Carlos Sainz, con Fernando Alonso en undécimo puesto con Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Liam Lawson como posibles rivales a batir en el Autódromo José Carlos Pace.

Así queda la parrilla de Brasil