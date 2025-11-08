MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025: GP DE BRASIL

Clasificación y parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 2025

Lando Norris saldrá primero en el circuito de Interlagos, con Kimi Andrea Antonelli y Charles Leclerc detrás

Max Verstappen cayó en la Q1, algo que no ocurría desde China 2017

Fernando Alonso undécimo y Carlos Sainz decimoquinto

parrilla Brasil
Lando Norris, pole en Brasil. (Getty)
Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Lando Norris saldrá primero en la carrera del Gran Premio de Brasil que se celebrará este domingo a las 18:00 (hora española) en el circuito de Interlagos. El piloto de McLaren superó a Kimi Andrea Antonelli, segundo con el Mercedes, y a Charles Leclerc (Ferrari). También a su compañero de equipo, Oscar Piastri, que partirá en cuarta posición y protagonizará un episodio crucial en la pelea por el Mundial de Fórmula 1 2025.

Max Verstappen dio un sorpresón histórico al caer por primera vez en una Q1 desde el GP de China 2021. El holandés saldrá decimosexto por detrás de Carlos Sainz, con Fernando Alonso en undécimo puesto con Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Oliver Bearman y Liam Lawson como posibles rivales a batir en el Autódromo José Carlos Pace.

Así queda la parrilla de Brasil

  1. Lando Norris
  2. Kimi Andrea Antonelli
  3. Charles Leclerc
  4. Oscar Piastri
  5. Isack Hadjar
  6. George Russell
  7. Liam Lawson
  8. Oliver Bearman
  9. Pierre Gasly
  10. Nico Hulkenberg
  11. Fernando Alonso
  12. Alex Albon
  13. Lewis Hamilton
  14. Lance Stroll
  15. Carlos Sainz
  16. Max Verstappen
  17. Esteban Ocon
  18. Franco Colapinto
  19. Yuki Tsunoda
  20. Gabriel Bortoleto

