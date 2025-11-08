Norris celebra el batacazo de Verstappen con la pole de Brasil; Alonso undécimo y Sainz decimoquinto

Lando Norris celebró el batacazo histórico de Max Verstappen llevándose la pole del Gran Premio de Brasil por delante de Kimi Andrea Antonelli, fortísimo todo el fin de semana, y Charles Leclerc. Su compañero en McLaren, Oscar Piastri, saldrá cuarto. Episodio clave en la pelea por el Mundial de Fórmula 1 2025. El piloto británico, ganador en México, puede asestar un golpe importante en la pelea por el título si se impone en la carrera de este domingo (18:00 hora española).

Fernando Alonso y Carlos Sainz no alcanzaron el top 10 tras una Q2 rarísima, al igual que toda la clasificación. El de Aston Martin saldrá undécimo y el de Williams decimoquinto. Isack Hadjar, sorpresón, partirá desde la quinta posición, con George Russell, Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg cerrando un top 10 multicolor con siete pilotos de distintos equipos.

Verstappen, KO en Brasil

Sorpresón Mundial en la Q1. Verstappen saldrá decimosexto después de no superar una el corte por primera vez ¡desde China 2017! Increíble. Un día gris que engrandece la figura de uno de los mejores de siempre. El holandés está obligado a repetir una hazaña como la del año pasado, cuando salió decimoséptimo en el circuito de Interlagos y ganó la carrera. Si no, la pelea por el título estará prácticamente terminada para él.

El Red Bull sigue sin ritmo y por eso su compañero Yuki Tsunoda fue otro de los eliminados, junto a Esteban Ocon, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto, que ni salió a pista por su gravísimo accidente en la sprint. Verstappen no fue el único grande al que se le truncaron las cosas, porque los dos españoles y Lewis Hamilton se despedían en la Q2.

¡BOMBAZO! 💣 VERSTAPPEN, ELIMINADO A LAS PRIMERAS DE CAMBIO EN LA CLASIFICACIÓN 😱#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/LOwcQrvj4g — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

Alonso y Sainz fuera de la Q3

El asturiano saldrá undécimo, dos posiciones por delante del de Ferrari, al que ya superó en la sprint, mientras que Sainz lo hará desde la decimoquinta plaza. Ambos abortaron en su último intento, ya sin sensaciones de mejora. Sus compañeros de equipo, Alex Albon y Lance Stroll también caían eliminados en la Q2.

Piastri y Norris se disputaron la pole, pero ojo que las sesiones anteriores nos habían enseñado que Brasil acogía sorpresas. El australiano marcó el mejor tiempo del primer intento, mientras que el británico hizo el décimo por un error en la primera curva al bloquear ruedas. Uno que no se podía repetir en el asalto definitivo porque su compañero estaba mejorando.

Pero, esta vez, Lando no lo hizo. Un vueltón en su último intento le colocó como el máximo favorito para ganar en Brasil, metiéndole casi cuatro décimas a Piastri, aunque los 10 primeros estuvieron en medio segundo tras una clasificación igualadísima y atípica para tratarse de un trazado como el de Sao Paulo.

Así queda la parrilla de Brasil