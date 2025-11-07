Fernando Alonso saca su magia y Aston Martin le empuja a un quinto puesto para la sprint de Brasil

Fernando Alonso tenía este fin de semana marcado en rojo y tenía más razón que un santo. El piloto español saldrá quinto en la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil tras una clasificación en la que el ritmo del Aston Martin fue altísimo y su nivel incalculable. El asturiano se quedó a una milésima de George Russell, cuarto.

Lando Norris se hizo con la pole, con Kimi Andrea Antonelli segundo y un Oscar Piastri que sigue desaparecido tercero. Max Verstappen, sexto entre los Aston Martin, con Lance Stroll séptimo, Charles Leclerc octavo, Isack Hadjar noveno y Nico Hulkenberg décimo.

La SQ1 dejó una gran sorpresa y otras que también lo serían si no nos hubiésemos acostumbrado ya a ello. La principal fue la eliminación de Sainz en último lugar. Algo paso en ese Williams porque si no es imposible explicar el desplome tras marcar el octavo mejor tiempo de los únicos libres. Franco Colapinto celebró su renovación cayendo a la primera de cambio y por el mismo camino que los dos pilotos de habla hispana se iban Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.

Y tras el chasco con Sainz, Alonso volvía a desatar la ilusión en España pasando a la SQ3 con el mejor tiempo. El Aston Martin corre, y mucho, en el circuito de Interlagos y el asturiano tenía una oportunidad única en este aciago campeonato. Lewis Hamilton, todo lo contrario. Ritmo malo y al garaje en undécima posición con cabreo con Ferrari incluido. Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman, a la lona.

Norris se pasea y Alonso se saca un truco

A la hora de la verdad, el máximo favorito a día de hoy para ganar el título arrasó. Norris le metió una décima al segundo y Alonso se sacó un tiempazo, a dos décimas del británico. Oportunidad de oro para sumar cuatro puntazos, meterse en el top 10 de pilotos y llevar a su equipo a lo más alto en el título de constructores.