Alonso y Sainz dan rienda suelta a la ilusión en Brasil

Fernando Alonso y Carlos Sainz han dado rienda suelta a la ilusión en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Los pilotos españoles acabaron entre los seis primeros en los únicos libres del fin de semana (con formato sprint), con el asturiano marcando el cuarto mejor tiempo y el madrileño sexto. Lando Norris lideró la sesión, superando por sólo 23 milésimas a su compañero en McLaren, Oscar Piastri, del que le separa un punto en la pelea por el Mundial de 2025.

El australiano dio sensaciones de haber recuperado la confianza perdida en las últimas carreras, llegando a perder el liderato en México. Peor ha arrancado Max Verstappen, que también está en la pugna por el título. Fue decimoséptimo después de abortar un intento final que venía siendo muy positivo. A las 19:30 horas comenzará la clasificación para la carrera al sprint.