La última exigencia de Fernando Alonso a Aston Martin en 2025: «Ahorrar un poco de energía»

Fernando Alonso le ha pedido a Aston Martin una última cosa en este Mundial de Fórmula 1 2025 que ya cuenta los días para echar el cierre. A falta de cuatro Grandes Premios, el desgaste ya se nota en el piloto español y también en su equipo. Todos ansían que finalice ya el presente campeonato, especialmente el asturiano, que viene manifestando recientemente su deseo de que llegue ya el final para centrarse en un 2026 prometedor.

Será un año en el que cambie el reglamento de la FIA, en el que su escudería cambie de motorista para incorporar el motor Honda y sobre todo cuando Aston Martin sacará a la pista el primer monoplaza diseñado al 100% por Adrian Newey, el maestro de la aerodinámica en la F1. Todo ello testado en un túnel de viento supersónico que ya echó a rodar hace unos meses en la fábrica de Silverstone.

Por todas estas cosas, sin descuidar lo que aún hay en juego en 2025, que no es nada menos que un suculento bonus económico en función del resultado que alcance Aston Martin en la tabla de constructores, Alonso ha pedido a su equipo «ahorrar un poco de energía» y «descansar» de cara a la batalla a la que se enfrentarán el próximo año, en el que esperan estar luchando por podios y victorias.

«Los fines de semana todavía tenemos que rendir al máximo nivel», comenzó Alonso en declaraciones que recoge Autosport. El asturiano es consciente de que todo lo que sea ser quintos o sextos influirá en la inversión para el desarrollo del nuevo coche. A día de hoy, con Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi por delante, Aston Martin es séptimo equipo con 69 puntos, a tres de Racing Bulls (6º) y 42 de Williams (5º).

Alonso pide una última cosa a Aston Martin

Además, él mismo aspira a quedar hasta noveno para maquillar un año muy aciago por culpa del bajonazo de Aston Martin y los fallos de fiabilidad de su coche. «Necesitamos mantener la motivación alta. Necesitamos mejorar en algunos aspectos operativos para estar mejor preparados para el próximo año. Así que debemos usar estas carreras como una especie de prueba», adelantó.

Pero Fernando tiene claro cuál es la clave de cara al sprint final, ya que los objetivos no son tan motivadores como los que luchan por un título: «Obviamente, debemos tener en cuenta el calendario del próximo año y ahorrar un poco de energía». «Aunque estemos compitiendo intensamente y viajando durante los próximos dos meses, también debemos pensar en descansar un poco al principio, ahora en la recta final del año, para empezar enero con las pilas cargadas», reclamó.