Así es el Circuito de las Américas de Austin del GP de Estados Unidos: dónde está, longitud y cuántas vueltas se dan

Descubre cómo es el circuito de las Américas de Austin del GP de Estados Unidos

Alonso, durante el GP de Estados Unidos
Alonso, durante el GP de Estados Unidos. (Getty)

A falta de seis pruebas para que finalice otra edición del Mundial de la Fórmula 1, el ‘Gran Circo’ aterriza de lleno en el Circuito de Las Américas de Austin, donde los compañeros de equipo, Oscar Piastri y Lando Norris, seguirán peleando para hacerse a final de campaña con el título final del campeonato. Por un lado, el australiano cuenta actualmente con un total de 336 puntos en su casillero, mientras que el británico sigue la estela de líder de la clasificación con 314. La siguiente prueba se disputará en el ya citado trazado estadounidense, y a continuación os explicaremos todos los detalles del mismo.

Dónde se encuentra el Circuito de Las Américas

El Circuito de Las Américas se encuentra ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos, concretamente al sureste del centro de Austin, a unos 20 kilómetros de distancia. Se inauguró el pasado año 2012 y uso principal es relacionado al mundo del motor, sobre todo para el Gran Premio de Fórmula 1, el mundial de motociclismo, la NASCAR u otros tipos de eventos musicales, entre otros.

Perfil y cuántos kilómetros tiene el Circuito de Las Américas

El Circuito de Las Américas, desde su creación, mantiene una longitud de 3.426 millas, es decir, aproximadamente unos 5.513 metros. Además, cuenta con un total de 20 curvas, de las cuales son 11 de izquierdas y 9 a la derecha. Por otro lado, también podemos destacar que la dirección de giro va en el sentido contrario a las agujas del reloj y posee una elevación de unos 41 metros de cambios de altura, destacando por completo la gran subida pronunciada que existe en la curva 1. Por último, la anchura del trazado es variable, pues cuenta con una longitud de entre 11 y 16 metros, dependiendo de los distintos tramos en cuestión.

Cuántas vueltas hay en el Circuito de Las Américas y quién tiene la vuelta rápida

Dependiendo de la competición que se dispute en el Circuito de Las Américas, el número puede variar de forma considerable, es decir, en MotoGP el número total de vueltas es de 20, mientras que en la Fórmula 1 esta cifra aumenta significativamente hasta las 56 vueltas, haciendo una distancia total en carrera de unos 308,405 km, un requisito reglamentario e indispensable por parte de la FIA.

Dónde ver el GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos que se disputará en el Circuito de Las Américas se podrá seguir y disfrutar a través de las pantallas de DAZN, donde nos ofrecerán todos los detalles y la última hora de todos los pilotos. A su vez, en la web de OkDiario también podrás seguir el minuto a minuto de la carrera.

