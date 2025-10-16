Alonso y Sainz cambian de ‘piel’ en el GP de Estados Unidos

Fernando Alonso y Carlos Sainz cambiarán de ‘piel’ en el Gran Premio de Estados Unidos. Los monoplazas de Aston Martin y Williams lucirán distintos a su diseño habitual con motivo de la cita siempre especial en el circuito de Las Américas, donde los equipos de los pilotos españoles aprovecharán para revolucionar el decorado de los coches.

Ambas escuderías publicaron vídeos en los que eran Alonso y Sainz quienes destapan el nuevo diseño del monoplaza. En el caso del AMR25, Aston Martin rendirá homenaje a la ciencia, pues el coche está lleno de fórmulas matemáticas. El asturiano, que acudió a un acto en la sede de Aramco, principal patrocinador del equipo, en Houston dijo lo siguiente: «Tengo muchas ganar de pilotar este coche con esta nueva decoración y ver lo que piensan los aficionados».

Williams, por su parte, ha alterado totalmente el color predominante de su monoplaza. Sainz pasará del azul al blanco para recordar el histórico Mundial de Fórmula 1 2002 en el que la clásica escudería inglesa logró su mejor resultado del siglo XXI con Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher: segundo en el título de constructores.