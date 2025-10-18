Alonso explota en redes por su gafe: «Recargando para 2026…»

Fernando Alonso no supera una maldición que parece acompañarle durante todo el Mundial de Fórmula 1 2025. Tanto es así que el piloto español ya se lo toma a broma y este sábado reaccionó a su abandono en la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos asegurando en sus redes sociales que ya está «recargando para 2026».

El asturiano, que salía sexto tras una espectacular actuación en la clasificación para la carrera corta en el Circuito de Las Américas, vio arruinadas sus opciones de puntuar tras convertirse en un daño colateral del múltiple accidente de la salida de la sprint que comenzó con los McLaren chocándose entre sí y Oscar Piastri en concreto con Nico Hulkenberg.

Fue el piloto alemán de Sauber quien de refilón tocó un Aston Martin de Alonso que no se sostuvo en pista, obligándole a retirar el coche y terminar perdiendo la posibilidad de llevarse un buen botín. «¿El medidor de suerte de este año? Línea plana. Recargando para 2026», rezaba el mensaje de Fernando en sus redes tras la prueba.

Alonso se acostumbra a la mala suerte

Alonso explicó su visión de lo ocurrido aún en caliente antes de explotar por su mala suerte: «Todavía no vi la repetición, me fui por el interior y vi que me tocaba algún coche. Pinchamos y ya con tres ruedas no podía volver. Tienes que tener esa pizca de suerte que lógicamente hoy saliendo sextos sabíamos que no íbamos a tener. Siempre nos pasa todo cuando salimos sextos y regalamos las posiciones a los demás y cuando salimos el 15º y no tenemos nada que hacer en la carrera no pasa nada. Ya estoy acostumbrado, hay que tomarlo a risa».

«Da igual», respondió a si en la clasificación en Austin a las 23:00 (hora española) se puede revertir el día. «Hicimos ayer una crono excepcional con el octavo coche según las simulaciones. Salíamos sextos y hoy lógicamente tenían que pasar cosas en la primera curva y por supuesto a nosotros», añadió. «Encima el coche está dañado», finalizó, con una media sonrisa irónica que refleja a la perfección su hartazgo por la mala suerte de este campeonato.