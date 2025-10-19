Clasificación del Mundial de F1 2025 tras la carrera del GP de Estados Unidos 2025

Max Verstappen ya sigue de cerca a los McLaren en la clasificación tras su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, la quinta en el Mundial de F1 2025. El holandés se pone a 40 puntos de Oscar Piastri, líder y quinto en Austin, y a 20 de Lando Norris, tercero e incapaz de adelantar a Charles Leclerc durante varias vueltas con un neumático menos gastado.

Verstappen mandó de principio a fin una carrera no tan accidentada como la del sprint. El de Red Bull, que ganó el sábado mientras los McLaren se quedaron fuera en la primera curva, se fue en solitario, mientras por detrás, Norris tuvo que lidiar con la presión y la urgencia de terminar al menos segundo en Austin.

Su obstáculo fue el Ferrari de Charles Leclerc, quien apostó por neumático blando primero, al revés que los demás. Al monegasco le sirvió para ganar la posición en la salida, con Norris con todo en juego y sin poder arriesgar. En la primera tanda no pudo el coche papaya con el rojo, pero a cinco vueltas del final, el británico se hizo con la segunda plaza para ponerse a 14 puntos de un Piastri que solo pudo ser quinto, detrás también de Lewis Hamilton.

Clasificación de pilotos de F1

Oscar Piastri: 346 puntos Lando Norris: 332 Max Verstappen: 306 George Russell: 252 Charles Leclerc: 192 Lewis Hamilton: 142 Kimi Andrea Antonelli: 89 Alex Albon: 73 Nico Hulkenberg: 41 Isack Hadjar: 39 Carlos Sainz: 38 Fernando Alonso: 37 Lance Stroll: 32 Liam Lawson: 30 Esteban Ocon: 28 Yuki Tsunoda: 22 Pierre Gasly: 20 Oliver Bearman: 20 Gabriel Bortoleto: 18 Franco Colapinto: 0 Jack Doohan: 0

Clasificación de constructores de F1