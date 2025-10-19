Verstappen gana a la vieja usanza y mete más presión a los McLaren con Alonso décimo

Max Verstappen ganó la carrera del Gran Premio de Estados Unidos sin despeinarse, como en los viejos tiempos. Prueba a prueba el holandés va recortando y metiendo miedo a los pilotos de McLaren… y ya son cinco seguidas (seis si contamos la sprint de este fin de semana) en las que finaliza por delante de Oscar Piastri y Lando Norris.

La distancia del tetracampeón del mundo respecto al líder del Mundial de Fórmula 1 2025 ya es de 40 puntos, 20 con su compañero, con cinco carreras y dos sprints por delante. Queda mucha tela que cortar y el miedo en el garaje de McLaren crece a cada aletazo que da el tiburón holandés, que nadó sin oposición durante las 56 vueltas, recordando a alguna de aquellas victorias de 2023 y siete segundos por delante del segundo.

Charles Leclerc estuvo a punto de relegar al tercer puesto a Norris, pero el británico evitó irse sonrojado con un buen adelantamiento a cinco vueltas del final. El monegasco le adelantó en la salida, éste se la devolvió en la 21 acto seguido de ser avisado por límites de pista y terminó ganando el duelo con un neumático blando mucho más fresco. Lewis Hamilton terminó cuarto, por delante de un Piastri nuevamente sin ritmo. George Russell, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman y Fernando Alonso cerraron el top 10.

El asturiano cayó dos puestos en la salida, pero se levantó y recuperó su posición por el choque de Carlos Sainz y Kimi Andrea Antonelli. El madrileño, en otro fin de semana en racha, alargó el calvario que le lleva acompañando durante todo el año embistiendo por detrás al piloto de Mercedes, lo cual le obligó a abandonar. Sí continuó el italiano, aunque se quedó lejos del top 10 en el Circuito de Las Américas.

Verstappen y Alonso se aburren en Austin

El incidente desató el coche de seguridad y tras este una carrera anodina en Austin en la que el mayor atractivo era el duelo entre Leclerc y Norris, con final feliz para el de McLaren. Alonso no pudo traspasar con el Aston Martin la barrera de nueve segundos con Bearman y decidió mirar por el equipo dándole DRS a Liam Lawson para que su compañero, Lance Stroll, se acercase al neozelandés.