Alonso estalla en Austin: «Sabíamos que saliendo sextos no íbamos a tener suerte, me lo tomo a risa»

La paciencia tiene un límite. También la de Fernando Alonso, un piloto que las ha sufrido de todos colores, pero que en este Mundial de Fórmula 1 2025 está encarnando el colmo de la mala suerte. Después de que el Aston Martin le dejase tirado en China por los frenos, en Mónaco el motor y en Monza la suspensión, este sábado un pinchazo en una rueda provocado por el múltiple accidente en la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Estados Unidos le impidió lograr un buen resultado tras salir sexto. Ninguno de estas cuatro retiradas han sido por su culpa.

El incidente entre los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, y Nico Hulkenberg (Sauber) le salpicó de refilón, dañando el suelo de su coche y obligándole a abandonar en la primera vuelta. Por eso, Alonso no se mordió la lengua al bajarse del vehículo: «Todavía no vi la repetición, me fui por el interior y vi que me tocaba algún coche. Pinchamos y ya con tres ruedas no podía volver».

«Tienes que tener esa pizca de suerte que lógicamente hoy saliendo sextos sabíamos que no íbamos a tener. Siempre nos pasa todo cuando salimos sextos y regalamos las posiciones a los demás y cuando salimos el 15º y no tenemos nada que hacer en la carrera no pasa nada. Ya estoy acostumbrado, hay que tomarlo a risa», añadió el asturiano.

Alonso tira de ironía

«Da igual», respondió a si en la clasificación en Austin a las 23:00 (hora española) se puede revertir el día. «Hicimos ayer una crono excepcional con el octavo coche según las simulaciones. Salíamos sextos y hoy lógicamente tenían que pasar cosas en la primera curva y por supuesto a nosotros», añadió. «Encima el coche está dañado», finalizó, con una media sonrisa irónica que refleja a la perfección su hartazgo por la mala suerte de este campeonato.