Consulta el horario y dónde ver por televisión y en vivo online el GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025 El GP de Estados Unidos del Mundial de F1 2025 se celebrará en el Circuito de Las Américas, en Austin Oscar Piastri sigue liderando la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 hace su parada en el GP de Estados Unidos, un fin de semana que promete ser apasionante porque contamos también con una carrera al sprint en el Circuito de Las Américas. Austin, Texas, ya está listo para recibir a los mejores pilotos del mundo y celebrar una auténtica fiesta de automovilismo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda en suelo americano.

Horario del GP de Estados Unidos 2025 de F1

El GP de Estados Unidos, correspondiente a la decimonovena jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que se celebra en el Circuito de Las Américas, en Austin, promete ser apasionante. Cada vez nos vamos acercando más al final de la competición y los pilotos no se pueden guardar nada, por lo que se esperan unas jornadas bastante intensas después de lo que sucedió en Singapur hace unas semanas, donde consiguió ganar George Russell por delante de Max Verstappen y Lando Norris.

Viernes 17 de octubre

Todo comenzará en el GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025 este viernes 17 de octubre con la primera sesión de entrenamientos libres, donde será la única prueba para que los pilotos traten de familiarizarse con el Circuito de Las Américas. Y es que unas horas después los Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Oscar Piastri y compañía tendrán que darlo todo en la clasificación para la carrera al sprint de Austin.

Entrenamientos libres 1: 19:30 – 20:30 horas.

Clasificación de la carrera al sprint: 23:30 – 00:15 horas.

Sábado 18 de octubre

Será el sábado 18 de octubre cuando llegue uno de los días más esperados del GP de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas. Los pilotos tendrán que participar en una apasionante carrera al sprint en Austin donde se entregarán puntos para la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025. Posteriormente se procederá a la clasificación del Gran Premio del domingo, donde Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán salir lo más adelantados posibles.

Carrera al sprint: 19:00 – 19:30 horas.

Clasificación del GP de Estados Unidos: 23:00 – 00:00 horas.

Domingo 19 de octubre

La guinda del pastel del GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025 será este domingo 19 de octubre con la carrera en la que los pilotos tendrán que darlo todo para intentar cruzar la línea de meta en primer lugar. La prueba que se corre en Austin, en el Circuito de Las Américas, está programada para que arranque a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar un total de 56 vueltas.

GP de Estados Unidos: 21:00 horas (56 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Estados Unidos: horario de la Fórmula 1

La decimonovena jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de Estados Unidos, va a tener, sin duda, de todo. En Singapur se llevó el triunfo George Russell, que quiere arrebatarle la tercera plaza de la clasificación a Max Verstappen. Oscar Piastri, con 336 puntos, sigue liderando la tabla, mientras que Lando Norris es segundo con 314 unidades, por lo que espera quitarle la primera posición a su compañero de McLaren, siendo la escudería naranja la campeona matemáticamente de constructores.

Dónde ver gratis el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda de manera íntegra en el Mundial de Fórmula 1 2025, ya sean los entrenamientos libres, clasificaciones, carreras al sprint y los Grandes Premios fue Dazn. Esto significa que este GP de Estados Unidos se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn F1, que está en distintas plataformas. Este canal es de pago y habrá que estar suscrito a él para disfrutar de todo lo que ocurra en el Circuito de Las Américas de Austin.

Además, todos aquellos aficionados de la velocidad y la adrenalina y seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025 mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que accedan a ella con un ordenador de forma sencilla y cómoda.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en este Mundial de Fórmula 1 2025 y en este fin de semana en el Circuito de las Américas. Narraremos en directo y en vivo online vuelta a vuelta y minuto a minuto la clasificación y las carreras del GP de Estados Unidos y cuando terminen publicaremos las crónicas y las reacciones relevantes que lleguen desde Austin.

Dónde escuchar por la radio el GP de Estados Unidos de F1

Todos los seguidores del Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver el GP de Estados Unidos por televisión en directo o en streaming y en vivo online lo que ocurra este fin de semana en Austin deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el Circuito de Las Américas para contar todo lo que estén haciendo los pilotos, incluidos Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Circuito del GP de Estados Unidos de F1

El Circuito de Las Américas, situado en Austin, Texas, será el escenario donde se disputará este frenético GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2025. Este trazado es mítico ya en el calendario del Gran Circo y el primer Gran Premio que se celebró allí fue en 2012. Tiene un total de 20 curvas repartidos en los 5,513 kilómetros que mide. Se darán un total de 56 vueltas y existen dos zonas de DRS. La vuelta rápida allí la firmó Charles Leclerc en 2019 cuando detuvo el cronómetro en 1:36:169.